تراند الفن: المصري يضرب المقاولون العرب بثلاثية في الدوري

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 9 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - كتب- علي البهجي:

حقق فريق المصري فوزًا غاليا على نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الـ 29 بدوري we المصري.

وسجل جريندو الهدف الأول لفريق المصري البورسعيدي في الدقيقة 21، بعد متابعة لتسديدة ركلة الجزاء التي سددها أحمد رفعت وتصدى لها الحارس محمود ابو السعود ليتابعها جرندو ويسددها في الشباك.

وتمكن محمد حمدي زكي من إدراك التعادل لفريق المقاولون العرب في الدقيقة 36.

وعاد فريق المصري للتقدم في الدقيقة 61 عن طريق اللاعب أحمد رفعت الذي سدد ركلة حرة مباشرة بنجاح في شباك الحارس محمود ابو السعود.

وجاء الهدف الثالث لفريق المصري في الدقيقة 83 عن طريق اللاعب عمر كمال.

وبتلك النتيجة، وصل فريق المصري إلى النقطة 46 بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 29 نقطة بالمركز الرابع عشر.