نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 9 أغسطس 2021 عرض الطازج بتخفيضات كبيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 9 أغسطس 2021 أو عرض الطازج الأسبوعي هو عرض لمدة يوم واحد، تصل تخفيضات هذا العرض إلى ما يقرب من نصف السعر على الكثير من المنتجات، تشمل عروض العثيم اليوم الاثنين الكثير من المنتجات الطازجة والغير طازجة، حيث قد تصل بعض العروض الطازجة إلى نصف السعر أو يمكنك شراء كيلو وتحصل على كيلو آخر هدية، تتنوع عروض العثيم هذا الأسبوع على كافة المستلزمات التي يحتاج إليها البيت، في هذا المقال نقدم لكم أحدث عروض العثيم اليوم الاثنين لرأس السنة الهجرية 1443.

عروض العثيم الاثنين 9 أغسطس 2021

تجدون في عروض اليوم من العثيم الكثير من التخفيضات التي تناسب احتياجات الأسرة، لأول مرة منذ فترة طويلة تجدون عروضاً كبيرة على الطماطم الكرزية cherry tomato بأسعار منافسة جداً، رغم ارتفاع أسعار الطماطم في هذه الأيام، حيث يصل كيلو الطماطم العادية إلى ما يزيد عن خمس ريالات.

إلى جانب ذلك توجد الكثير من العروض على الخضروات الرئيسية مثل البصل والبطاطس والفلفل الأخضر والخيار، كما يوجد عروض على الفواكه وعلى رأسها الفواكه الصيفية مثل العنب الأبيض والعنب الأحمر، حيث يمكنك أن تحصل على كيلو إضافي مقابل كل كيلو تشتريه، أي تخفيض يصل إلى نصف السعر، إلى جانب عروض المانجو والتي تتنوع حيث توجد الكثير من أنواع المانجو في أسواق عبد الله العثيم.

عروض البصل الأبيض لا تتكرر كثيراً بسبب ارتفاع سعره، يدخل البصل الأبيض في أنواع معينة من الطعام، ويستعمل في عمل البصل المكرمل، لذلك يزداد الطلب عليه أيضاً مثل البصل الأحمر، كما توجد الكثير من أنواع الأجبان التي يمكنك الحصول عليها مقابل عروض متميزة مثل عروض الجبن الرومي المصري، وجبن بيضاء من ماركة الزهار.

ليس هذا كل شيء، فيمكنك الحصول على عروض استثنائية على بعض الأجهزة الكهربائية من خلال عروض الاثنين، حيث يوجد هذا الأسبوع عرض على غلاية المياة وقدر الضغط وقدر الأرز.

عروض العثيم اليوم الاثنين عرض الطازج الأسبوعي

فيما يلي إليكم أحدث صور عروض العثيم لهذا اليوم: