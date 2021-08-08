تراند الفن: هذا ما يحدث لجسمك عند تناول لحوم الأرانب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 11:12 مساءً - كتبت-أسماء مرسي

الأرانب من الأكلات التي يحبها الكثير من الأشخاص، نظرا لمذاقها المميز واحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، فهي تساعد في تقوية الجهاز المناعي، وإنقاص الوزن، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة العظام، وغيرها من الفوائد الأخرى، التي توضحه لكم الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ “مصراوي”.

– تعتبر مصدر جيد للبروتينات، ومنخفضة السعرات الحرارية، لذا فأنها مفيدة للأشخاص الراغبين في إنقاص الوزن.

– تحتوي أيضا على المزيد من العناصر الغذائية والفيتامينات مثل: فيتامين ب 12 , b3, b6 ,b1

– يساعد على تسهيل عملية الهضم، وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

– بفضل احتوائها على كمية وفيرة من الكالسيوم، لذا تساهم في الحفاظ على صحة العظام والأسنان.

– يلعب البوتاسيوم الموجود بها، دورا مهما في تعزيز صحة الجهاز العصبي.

– كونها غنية بالحديد، لذا استهلاكها يساعد في الوقاية من فقر الدم.

– أما الفسفور يساعد في بناء عضلات الجسم والأنسجة.

– كما يساهم عنصر الزنك في تنظيم نسبة السكر في الدم، فضلا عن رفع معدل التمثيل الغذائي.

– يؤدي احتوائها على نسبة من المغنسيوم، إلى تقوية الجهاز المناعي.

– تحتوي على نسبة قليلة من الصوديوم، وبالتالي فهي مفيدة لمرضى الضغط، حيث أنها لاترفع من ضغط الدم.

– ضرورية للنساء الحوامل والمرضعات، نظرا لأنها غنية بالألياف والبروتينات.

– كما أنها خالية من الكوليسترول، وبالتالي هي مفيدة لمرضى القلب.