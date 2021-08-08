تراند الفن: رامي صبري يوجه رسالة لجمهوره ويطلب الدعاء لشقيقه

كتبت- بهيرة فودة:

وجه المطرب رامي صبري رسالة شكر لجمهوره بعد أن حققت أغنية “حالة اكتئاب” مليون مشاهدة، عبر موقع “يوتيوب”، وهي الأغنية التي أطلقها رامي بعد وفاة شقيقه رامي.

ونشر رامي بوستر أغنية “حالة اكتئاب”، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلق: “مليون مشاهدة على يوتيوب وتصدر تريند يوتيوب ميوزك لدويتو رامي وكريم صبري”.

وأضاف :”شكرًا لكل حد شاف فيديو حالة اكتئاب، ودعا لكريم، ما تنسهوش في دعائكم”.

ورحل كريم صبري عن عالمنا يوم 12 يوليو الماضي، بعد غرقه بترعة المريوطية