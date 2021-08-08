تراند الفن: القوات الرواندية تستعيد ميناء موزمبيقيًا رئيسيًا من مسلحين

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 11:12 مساءً - كيجالي – (أ ش أ):

أعلنت القوات الرواندية – التي نشرت الشهر الماضي لمساعدة جيش موزمبيق – على مواجهة الجماعات المسلحة، انتزاعها ميناء موكيمبوا دا برايا من قبضة المقاتلين.

ذكرت قوات الدفاع الرواندية – في بيان أوردته إذاعة”مونت كارلو الدولية” مساء اليوم الأحد – إن قوات الأمن الرواندية والموزمبيقية تمكنت من السيطرة على مدينة موكيمبوا دا برايا الساحلية، التي كانت معقلًا للتمرد منذ أكثر من عامين.

وأكد الناطق باسم القوات الكولونيل رونالد رويفانجا ذلك قائلا: “نعم موكيمبوا دا برايا سقطت”.

وباتت المدينة الساحلية التي شنت منها أولى الهجمات المتشددة في 2017، منذ العام الماضي، مقر المتطرفين المرتبطين بتنظيم “داعش”.

وقال رويفانجا في رسالة نصية، إن موكيمبوا دا برايا “كانت آخر معقل للمتمردين، ما يعكس نهاية المرحلة الأولى من عمليات مكافحة التمرد التي أدت إلى طرد المتمردين من معقلهم”.

وأرسلت رواندا ألف جندي الشهر الماضي لدعم القوات الموزمبيقية التي تسعى إلى السيطرة على مقاطعة كابو ديلجادو الشمالية، والتي تضم أحد أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال في إفريقيا.