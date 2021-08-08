تراند الفن: مباشر.. بيراميدز 1 – 0 طلائع الجيش.. المصري 1- 1 المقاولون العرب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 11:12 مساءً - متابعة- علي البهجي: زوار مصراوي الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراتي بيراميدز أمام طلائع الجيش والمقاولون العرب أمام المصري في إطار منافسات الجولة الـ 29 بدوري WE المصري. ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 37 نقطة. وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: ” شريف إكرامي، محمد حمدي – علي جبر – أحمد سامي – أحمد توفيق- عمر جابر – إيريك تراوري – عبد الله السعيد – محمود حمادة – إبراهيم عادل- محمود وادي” أحداث المباراة.. وتقدم إبراهيم عادل لفريق بيراميدز بالهدف الأول في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء بعد تسديدة صاروخية سكنت شباك حارس مرمى طلائع الجيش. المصري 1 – 1 المقاولون العرب وسجل جريندو الهدف الأول لفريق المصري البورسعيدي في الدقيقة 21، بعد متابعة لتسديدة ركلة الجزاء التي سددها أحمد رفعت وتصدى لها الحارس محمود ابو السعود ليتابعها جرندو ويسددها في الشباك. وتمكن محمد حمدي زكي من إدراك التعادل لفريق المقاولون العرب في الدقيقة 36.

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