تراند الفن: كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض يدعو إلى تطعيمات جماعية لوقف تحور كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 11:12 مساءً - واشنطن – (أ ش أ):

دعا كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي اليوم الأحد إلى البدء في التلقيح الجماعي في الولايات المتحدة الأمريكية لوقف تحور فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشدد فاوتشي – في مقابلة مع صحيفة “يو إس إيه” الأمريكية – على أنه حتى أولئك الذين لا ينتمون إلى مجموعات معرضة للخطر، وهم صغار السن والأصحاء، لا يزال بإمكانهم المساهمة بشكل سلبي في انتشار الفيروس ويجب تلقيهم اللقاح.

وقال فاوتشي”أنت تعيش في مجتمع. وإذا أصبحت وسيلة لانتقال الفيروس منك إلى شخص آخر إلى شخص آخر، فأنت تساعد في نشر الفيروس. هناك عقيدة راسخة للغاية مفاداها بأنه لا يمكن للفيروس أن يتحور، إلا إذا كان هناك تكاثر، وإذا سمحت للفيروس بالتكاثر بحرية بشكل مزمن في المجتمع، فسوف يتحور”.

واختتم بالقول “إذا تم السماح للفيروس بالتحور، فيمكنه إنشاء سلالات مثل دلتا، والتي تكون أكثر عدوى وتنتشر بسرعة أكبر بكثير من سلالة ألفا الأصلية”.