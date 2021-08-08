تراند الفن: ماذا قال محمد حسان أثناء الاستماع لشهادته في قضية “داعش إمبابة”؟

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 11:12 مساءً - كتب – صابر المحلاوي:

استمعت الدائرة الخامسة “إرهاب” بمحكمة جنايات أمن الدولة طواري، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، إلى شهادة الشيخ محمد حسان، في قضية محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”داعش إمبابة”.

وظهر الداعية محمد حسان للمرة الأولى أمام محكمة أمن الدولة المنعقدة بطرة؛ لسماع شهادته، بعد نحو 3 أسابيع من سماع شهادة محمد حسين يعقوب كشاهد أيضًا في القضية.

وأثناء سماع شهادته جلس محمد حسان، على كرسي ممسكًا بـ “ميكروفون” ومرتديًا جلبابًا أبيض، وتبادل الحديث مع القاضي حول أسس الشريعة وتعريف الخوارج والطائفة القطبية والسرورية.

وفيما يلي ننشر أبرز الأسئلة التي وجهت إلى “حسان” خلال جلسة اليوم:

س: ما هو مؤهلك العلمي؟

ج: أنا خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة، وحصلت على ماجستير ودكتوراه في فقه السنة.

س: هل كنت تؤيد الإخوان؟

ج: كنت مؤيدًا ومرشحًا لهم بعد أحداث يناير؛ ظنًا مني أنهم من أكفأ الموجودين على الساحة السياسية.

س: ما رأيك في السلفيين؟

ج: السلف الصالح هما الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ولا يختلفون عن أهل الكتاب والسنة.

س: هل الفكر التكفيري له علاقة بالمنهج السلفي؟

ج: الفكر التكفيري لا علاقة له إطلاقا بمنهج السلف، بل السلف الصالح هم أول من عالجوا هذا الفكر التكفيري.

س: ما الفارق بين العالم والداعية؟

ج: الداعية قد يكون مجتهدًا في البلاغ بما يحفظه من كتاب الله وسنة الرسول، أما الدعوة المتخصصة، فلها رجالها من العلماء.

س: ما تعليقك على أقوال المتهمين بأن حدوث عمليات إرهابية هو من قبيل الجهاد في سبيل الله؟

ج: هذا القول مخالفًا للقرآن والسنة، وينشر عن سوء فهم وقصد للكتاب والسنة.

س: ما رأيك في تنظيم داعش؟

ج: أرفض أن يسمي بـ “تنظيم وحشي سيئ السمعة” لأني أقول إنه وصف ضعيف لما يقومون به من جز الرقاب وحرق الأحياء.

س: ما رأيك في فكر ومنهج سيد قطب؟

ج: الفكر القطبي هو أساس الجماعات الجهادية وهو منهجًا وفكرًا لا أستطيع أن أقول إنه منبثقا أو خارجًا عن السلفية.

س: ما تفسيرك لقول أحد المتهمين أنه أخذ علمه وفكره ودينه من خطبك وآخرين؟

ج: دلالة أي نص دلالتين دلالة إضافية ودلالة حقيقة، الحقيقة هي التابعة لقصد المتكلم، والإضافية هي التابعة لقصد المستمع.

س: ما هو السر بين قناعة الشباب إلى شرعية الخروج على الحاكم ووجوب قتال رجال الدولة؟

ج: هذه القناعات لها أسباب كثيرة منها ربما ما يتعرض له كثير من الشباب من ظلم أيا كان صورته، أو جهل أو فقر.

س: ما المقصود بالإمام؟

ج: الإمامة العامة لرسول الله ثم أخيرًا لعثمان، ومبدأ الحاكمية لم يؤسسه أحد من الخلق والمراد منها أن نحكم دين الله تعالى في كل شيء.

س: ما هي الطائفة الممتنعة؟

ج: هي الطائفة التي تمتنع عن إظهار شعائر الاسلام الظاهرة، وأول من أفتى بقتال الطائفة الممتنعة هو ابن تيمية.