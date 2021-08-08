تراند الفن: مدرب يد مصر: أتطلع لما يمنحه لنا المستقبل.. وطوكيو 2020 تجربة رائعة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 11:12 مساءً - القاهرة – مصراوي: أكد روبيرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، أن دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” كانت بمثابة تجربة رائعة له. ونشر باروندو تدوينة عبر حسابه بموقع إنستجرام للتواصل الإجتماعي، أكد خلاله إعجابه بالتجربة وتطلعه لما سيقدم له المستقبل مع منتخب مصر. وقال المدير الفني الإسباني: “طوكيو 2020 انتهت، لقد كانت تجربة رائعة”. واختتم: “نتطلع لما سيمُنح لنا في المستقبل”. وحقق منتخب مصر لكرة اليد المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية، بعد خسارته أمام فرنسا في الدور قبل النهائي، قبل الهزيمة من إسبانيا في لقاء تحديد المراكز.

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