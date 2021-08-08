تراند الفن: الصحة العالمية: التطعيم هو الطريقة الوحيدة للحماية من طفرات كورونا

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 11:12 مساءً - موسكو – (أ ش أ):
قالت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية لدى روسيا ميليتا فوينوفيتش اليوم الأحد إن التطعيم هو الطريقة الوحيدة للحماية من طفرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشارت فوينوفيتش – في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) – إلى أن زيادة نسبة التطعيم ستؤدي إلى تناقص عدد المرضى في المستشفيات والأشخاص الموجودين في وحدات العناية المركزة.
وأضافت أن سلالة “دلتا” من الفيروس حلت محل “ألفا” تقريبا من حيث التوزيع، فيما يواصل الخبراء مراقبة الوضع مع احتمال انتشار سلالة “لامبدا”.
يذكر أنه تم اكتشاف سلالة “لامبدا” من فيروس كورونا في بيرو عام 2020، وفي يوليو من هذا العام أبلغت منظمة الصحة العالمية عن انتشارها في أكثر من 30 دولة، خاصة في الأمريكيتين.
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