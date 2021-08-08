تراند الفن: غرق سفينة حاويات بعد اصطدامها بأخرى في نهر بألمانيا

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 11:12 مساءً - برلين – (د ب أ)
أكد متحدث باسم شرطة الممرات المائية أن سفينتي حاويات اصطدمتا خلال ابحارهما في نهر فيزر في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، وغرقت سفينة منهما اليوم الأحد، مما تسبب في أضرار هائلة.
ولم يتضح فى البداية سبب التصادم.و لم يصب أحد، وفقا للمعلومات الأولية.
وأنقذت فرقة الإطفاء طاقم السفينة التي غرقت ونقلتهم إلى الشاطئ.
وكانت السفينة التي يبلغ طولها 67 مترا وعرضها 8 أمتار تحمل عدة أطنان من الذرة.
وتسرب سائل من نظام تشغيل السفينة منها عقب الحادث ، وتم الدفع بعناصر من أطقم التعامل مع حالات الطوارئ إلى النهر لمنع انتشار المادة التي تسربت.
وقام موظفو الطوارئ التابعون للوكالة الاتحادية للإغاثة التقنية بتأمين السفينة لمنع انجرافها.
ومن المقرر أن يبدأ المسؤولون التحقيق في الحادث على نطاق اوسع يوم الاثنين. ومن المقرر أيضا أن يعمل الغواصون على كيفية إزالة حمولة السفينة وكذلك إنقاذ السفينة.
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