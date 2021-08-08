تراند الفن: بعد تعرضها للهجوم. فريدة سيف النصر توضح موقفها من فتوى ال٣٠ نهي للنساء

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 11:12 مساءً - كتب- مصطفى حمزة:

أثارت الفنانة فريدة سيف النصر حالة من الجدل عقب نشرها عبر صفحتها في موقع فيسبوك، منشور مطول عن 30 نهي للنساء، ومنها إتباع الجنائز.

فريدة فسرت موقفها من المنشور في تعليق لها ، وكتبت: “على فكرة اتبعتت لي وحبيت أشاركها معاكم نفهم من بعض، لكن مع الأسف في نفسيات صعبة، هو أنا مش ممكن أرد زيكم، وأسب اللي بتقل أدبها واللي تقولي بروح أمك، لكن لأه ده بيبين التناقض للي عاملة متدينة، لا تعرف كلمه طيبة صدقة ولا ذوق وهايلموا حصاد ألسنتهم في الآخرة، وبعدين مش مجبورين أبدًا تدوروا عليا وتدخلوا بمنتهي الفظاظة، والغل ده لا حول ولا قوة إلا بالله فوضت الأمر لله”.

وكانت فريدة قد نشرت عبر صفحتها منشور منقول، عن 30 نهي للنساء، وكتب في نهايته: “فلتحذري أختي المسلمة من الوقوع فيما نهى الله عنه فإنه من أسباب دخول”النار”يوم القيامة وعليك بالإستغفار والتوبة إذا ارتكبت معصية أو وقعتِ فيما نهى الله أو رسوله عنه ، لقوله تعالى “والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون , أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين”.

وقامت فريدة بحذف المنشور المثير للجدل، مصحوبا بالتعليقات، مع تعرضها للهجوم في التعليقات.