تراند الفن: بسبب شماريخ فرح.. نشوب حريق أعلى سطح عقار في الدقي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 11:12 مساءً - كتب- محمود الشوربجي: نشب حريق، منذ قليل، أعلى سطح عقار بجوار بنك مصر في منطقة الدقي. وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق. البداية، عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق أعلى سطح عقار بجوار بنك مصر في منطقة الدقي، بسبب شماريخ زفة فرح، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحادث، للسيطرة على الحريق. وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة عليه ومحاصرته قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

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