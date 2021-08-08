تراند الفن: “واحدة تؤثر على الهبوط”.. 3 قضايا للزمالك وبيراميدز واتحاد الكرة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 11:12 مساءً - كتب- هادي المدني:

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية “كاس” عن موعد 3 جلسات استماع في قضايا متعلقة بكرة القدم المصري خلال الفترة المقبلة، ومنها من يمكن أن يكون له تأثيرعلى ترتيب أندية دوري we المصري.

وتأتي القضية الأولى من وادي دجلة ضد الاتحا المصري لكرة القدم، ونادي طلائع الجيش، في 20 من الشهر الجاري، وهي التي تتعلق بمحمد ناصف ومشاركته أمام الفريق في الدوري، حيث يرى وادي دجلة أن ناصف كان من المفترض أن يطبق عليه عقوبة الإيقاف.

وربما يكون لتلك القضية تأثير على جدول ترتيب أندية الدوري، وخاصة منطقة صراع الهبوط، حيث أن وادي دجلة ينافس من أجل البقاء والحصول على 3 نقاط في حالة الحكم لصالحه سيكون له تأثير.

وستكون القضية الثانية، من بالميراس البرازيلي ضد بيراميدز، وستكون جلسة الاستماع 25 الجاري، حيث سبق أن حدث تعامل بين الطرفين حيث انتقل كينو إلى الدوري المصري.

أما القضية الثالثة فهي من الزمالك ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وستكون جلسة الاستماع 7 أكتوبر، وهي متعلق بقرار صدر من فيفا في قضايا متعلقة بالقلعة البيضاء.