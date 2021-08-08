تراند الفن: “Cbc” تعتذر عن عرض برنامج “هزر فزر” حدادا على دلال عبد العزيز

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 11:12 مساءً - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الصفحة الرسمية لقناة “Cbc”، عن عدم عرض برنامج “هزر فزر”، وذلك حدادا على وفاة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

ونشر الحساب الرسمي، عبر موقع “فيسبوك”، صورة الراحلة دلال عبد العزيز، وعلق :” إدراة قنوات cbc وأسرة برنامج هزر فزر تعتذر عن عدم إذاعـة حلقـات البرنامج الجديدة مع أبطال مسلسل “في بيتنا روبوت” مراعاة لمشاعر أبطال العمل بعد وفاة النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز بطلة المسلسل”.

دلال عبدالعزيز رحلت صباح السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، استمر نحو 3 أشهر.

وتم تشييع جنازة الراحلة دلال عبد العزيز من مسجد المشير بالتجمع الخامس، ودُفنت بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي