تراند الفن: أمي تقرأ الفاتحة بدلاً من التشهد.. فهل صلاتها مقبولة؟.. أمين الفتوى يجيب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 11:12 مساءً - كتبت – سماح محمد:

“أمي سيدة كبيرة وهب تقراء الفاتحة فى نهاية الصلاة بدلا من التحيات لأنها لا تحفظها.. فهل بهذا تكون صلاتها مقبولة.. وما هو التصرف الصحيح في هذا الموقف؟.. سؤال تلقاه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أجاب عنه قائلا: يجب على الأم التي تختم صلاتها بالفاتحة بدلا عن التحيات أن تحاول قدر الاستطاعة إن لم تكن قادرة على حفظ التحيات أن تكتبها في ورقة وتضعها امامها في الصلاة وعند الجلوس للتشهد يجوز لها أن تأخذ الورقة وتقرأ منها، ولا شيء عليها في هذا.

وتابع شلبي – أمين الفتوى بدار الإفتاء – من خلال إجابته على السؤال الوارد إليه من أحد متابعي البث المباشر والمذاع عبر صفحة الدار الرسمية على فيسبوك، أنه إذا كانت هذه الأم لا تجيد القراءة وكذلك لا تستطيع حفظ التحيات أن تأتي بفاتحة الكتاب، أو قراءة ما تيسر من الأذكار بما يعادل وقت التشهد أو عدد كلمات التحيات، وبهذا تكون صلاتها صحيحة بإذن الله.

وأكد أمين الفتوى أنه يجب على الشخص الأخذ بالأسباب، وعند نفاد جميع محاولاته فقد أجاز له الشرع الاخذ بالأيسر له حتى يتم عبادته، ويكون بهذا على صلة دائمة بالله سبحانه وتعالى، والاخذ بقول الله تعالى فى الآية 78 من سورة الحج: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

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