شوف عروض بنده اليوم hyper panda بأقوى التخفيضات على أسعار السلع الغذائية

عروض بنده السعودية يقدمها لنا هايبر بنده أسبوعيًا، بحيث تأتي شاملة لكل ما هو ضروري للمنزل من مستلزمات وأغذية، وهذا الأسبوع نجد وفرة من العروض المجانية على عدد كبير من المنتجات والسلع الغذائية، فمعظم الأغذية يُمكن الحصول على كميات أكبر منها بأرخص سعر من خلال العبوات الإضافية التي تحصلون عليها عند شراؤكم للمنتجات من hyper panda، وبالطبع لا تخلو عروض بنده من التخفيضات على أسعار المنتجات لذلك بادروا بمعرفة تلك التخفيضات وشراء كافة احتياجاتكم قبل نفاذ الكمية.

عروض بنده

استفيدوا من التنزيلات الموجودة على أغذية الفطور في هايبر بنده، والتي تتضمن منتجات الألبان والأجبان بشكل أساسي، نظرًا لإحتوائها على الكميات التي يحتاجها الجسم من الكالسيوم، لنمو العظام بشكل أفضل، كذلك للحفاظ على صحة الأسنان والحفاظ عليها من التسوس الناتج عن ضعفها، ويوجد خصم كبير على منتجات الالبان وأنواع الجبن المختلفة وذلك عند شراؤكم من بنده السعودية طوال فترة العروض الأسبوعية، ومن عروض بنده جبن اسطنبولي، جبن شيدر أحمر، جبن قريش قليل الدسم ذو السعرات الحرارية القليلة مقارنةً بالأنواع الأخرى الموجودة من الأجبان، ويتاح لكم شراء المنتجات بهذه التخفيضات من يوم الأربعاء الموافق 25 ذي الحجة 1442هـ الي الثلاثاء 2 محرم 1443هـ.

جبن فيتا السعودية، سعر الكيلو 11.95 ريال سعودي بدلًا من 17.25 ريال سعودي.

جبن قريش قليل الدسم، سعر الكيلو 18.95 ريال سعودي بدلًا من 22.75 ريال سعودي.

جبن شيدر أحمر أو أبيض، سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي بدلًا من 62.95 ريال سعودي.

جبن فريكو سعر الكيلو 36.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده

خصومات كبرى على الدجاج بمختلف أنواعه من قطع الدجاج الكبيرة، فيليه الدجاج المغلف بالخبز، تندر صدور الدجاج، وذلك في نشرة عروض بندة الأسبوعية، وتعتبر عروض الدجاج في بندة من الحلول المثالية لكم، فإلى جانب كونها موفرة للغاية، فهى أيضًا حلول عملية لك لإعداد أشهى الأكلات المحببة لدى جميع أفراد الأسرة في مدة قليلة.

تندر صدور الدجاج الكبير، وزن 450 جرام، عرض 1+1 بسعر 20.95 ريال سعودي بدلًا من 41.90 ريال سعودي.

فيليه الدجاج مغلف بالخبز الكبير، وزن 330 جرام، عرض 1+2 بسعر 22.95 ريال سعودي بدلًا من 35.85 ريال سعودي.

قطع الدجاج الكبير، وزن 400 جرام، 1+1 بسعر 19.95 ريال سعودي 39.90 ريال سعودي.

تخفيضات بنده الأسبوعية

تصفحوا عروض بنده على المشروبات الساخنة والباردة، ولمحبي الشاي نقدمه لكم بأكثر من نكهة، فهناك الشاي العادي الذي يمنح الجسم ببضعة فوائد إذا تم تناوله دون مبالغة، فيُمكن أن يؤدي الشاي إلى تقليل التوتر، هذا بالإضافة إلى غناه بمضادات الأكسدة، كما تشمل عروض بندة المميزة تخفيضات على المشروبات المحببة للجميع مثل القهوة ذات المذاق الرائع والنسكافيه، وأيضا تقدم أسواق بنده خصم كبير ووفير على العصائر، وكذلك المكسرات المشكلة المفيدة للجسم، وكونها مملحة يمنحها مذاق لا يقاوم.