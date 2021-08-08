نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية من 4 أغسطس على الألبان والأجبان من هايبر بنده Hyper Panda في موقع بندة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد هايبر بنده من أفضل الهايبرات على مستوى فروعه بالوطن العربي، كما يقدم الماركت أيضاً خصومات عديدة أسبوعياً ضمن عروض بنده الأسبوعية على المنتجات الغذائية بكل أنواعها، وعلى الأجهزة الكهربائية، وعلى الأدوات المنزلية، وكذلك يتوفر أيضاً لديهم خصومات عديدة على أدوات الصيف، وعلى التكييفات والمبردات، كما يتوفر خصومات على أسعار الأحدية والملابس الرياضية، وعلى غيرها من المنتجات والسلع ذات الجودة العالية، كل هذا وأكثر متوفر لحضراتكم يومياً من خلال موقع ثقفني.

عروض بنده الأسبوعية في هايبر بنده Hyper Panda

يتوفر لدى هايبر بنده في الصورة السابقة عروض مميزة على: سعر المرتاديلا السادة ومورتاديلا الدجاج بالزيتون من ماركة حلواني أخوان Halwani، كما يتوفر أيضاً خصم خاص على سعر الجبنة الدوبل كريم بحبة البركة السوداء، وعلى الجبنة الإسكندراني، وكذلك عرض على سعر الجبنة الاسطنبولي، كما يتوفر أيضاً خصومات مميزة على سعر الجبنة الشيدر الأحمر، وعلى سعر الجبن الشيدر الأبيض من ويكسفورد، وكذلك يتوفر أيضاً خصم خاص على سعر الجبنة الفريكو.

عروض هايبر بنده اليوم على باقي السلع

يتوفر بجميع فروع هايبر بندة Hyper Panda في المملكة العربية السعودية خصومات عديدة على: أسعار ألعاب الأطفال، وكذلك على أسعار الأحذية الرياضية، وأدوات الصيف والمصايف، كما يتوفر خصومات خاصة على أسعار التكييفات والجوالات، وعلى اسعار اللابتوبات، والأيباد، وعلى سعر الالكترونيات وغيرها من الأجهزة الكهربائية.

عروض هايبر بنده اليوم Hyper Panda

يتوفر أيضاً خصم خاص على سعر المورتاديلا البقري قليل الدسم من السادة من ماركة بيبي Baby، كما يتوفر أيضاً تخفيض مميز على سعر الجبن القريش قليل الدسم من ماركة هايلاند، وخصم مميز على سعر الحلاوة الطحينية السادة من ماركة الجميل، وكذلك خصم خاص على سعر الجبنة الرومي من ماركة تشيزا لاند، وخصم على سعر الجبنة الفيتا السعودية، وعلى سعر الجبنة الموتزاريلا بالكيلو من ماركة فرسانا Forsana.

عروض بنده الصفحة الرئيسية Hyper Panda

يتوفر في هايبر بنده Hyper Panda تخفيضات مميزة على سعر الزيتون الأسود من ماموث الريف، كما يتوفر تخفيض مميز على سعر الزيتون الأخضر اليوناني المحشي باللوز من بنده، وعلى غيره من المقبلات اليومية، مثل: الزيتون الزيوناني بالثوم، وبالبرتقال، وكذلم بالجزر، كما يتوفر تخفيض آخر على سعر مكعبات الجبنة في السلطة الدنماركي بالزيتون، وكذلك يتوفر خصم على اللبنة التركية العادية من ماركة بريزيدون، وعلى المربى الشامي بالزيتون، وبالفراولة، والمشمش الطبيعي من شهد.