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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين خصومات وتخفيضات من 20 وحتي 70% ولفترة محدودة في المقال التالي
عروض العثيم السعودية، خصومات قوية من أسواق العثيم، أسواق العثيم من أقوى الأسواق التي أثبتت وجودها وكفاءتها في المملكة العربية السعودية لأنها ملتزمة بتقديم عروض أسبوعية وشهرية، وفي كل مرة يبدو أنها توفر لك أكثر من ذي قبل، حيث تقدم أسعار مواتية وهذا هو سبب حرص المستهلكين على شراء المنتجات والسلع من العثيم.
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عروض العثيم السعودية
إلى جميع عملائنا الكرام من خصومات العثيم اليوم وحتى نهاية أغسطس، سنقدم لك أكثر العروض إبداعًا التي لا يمكنك توقعها أبدًا، حيث الحصول على الفاكهة والخضروات الطازجة التي يصعب الحصول عليها من أي مكان آخر غير أسواق العثيم، حيث تقدم أسواق العثيم عددًا كبيرًا من السلع بأسعار مناسبة جدًا.
تخفيضات العثيم اليوم
تنزيلات العثيم على الفاكهة والخضروات:
- عروض العثيم اليوم العثيم يقدم كيلو طماطم طازجة محمية بسعر رائع 4.25 ريال سعودي.
- خصومات العثيم سعر كيلو البصل الأصفر الذي يستخدم في تحضير العديد من الأطعمة المختلفة 4.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين أما الفلفل الأصفر والأحمر، فيبلغ سعر الكيلو منها 7.95 ريال سعودي.
- والفلفل الأخضر بسعر 5.45 ريال سعودي.
- سعر كيلو الثوم الناموسيات في متناول الجميع، فأسرع واحصل عليه من الآن فصاعدا 3.25 ريال سعودي.
- كيلو جزر مستورد 5.25 ريال سعودي.
خصومات العثيم الأسبوعية
- عروض العثيم اليوم فلفل اخضر حار سعر الكيلو 7.50 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم سعر كيلو الموز الأصفر الطازج 3.95 ريال.
- تنزيلات العثيم سعر كيلو تمور البرحي 4.95 ريال سعودي.
- تفاحة خضراء لذيذة مليئة بالفيتامينات المفيدة لجسم الأطفال، سعر الكيلو منها 6.75 ريال.
- كيلو قرع أمريكي بسعر 5.75 ريال سعودي.
- سعر الأناناس 6.95 ريال سعودي.
- تمر برحي، 2 كيلو جرام بسعر 10 ريال سعودي.
- تمر خلاص، بسعر 7.95 ريال سعودي للصندوق.
- تمر سلج طازج، بسعر 8.95 ريال سعودي للصندوق.
- تمر شيشي، بسعر 7.95 ريال سعودي للصندوق.
- تمر سكري طازج، بسعر 7.95 ريال سعودي للصندوق.
- كلمنتينا بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو جرام.
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