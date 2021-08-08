شوف عروض العثيم الاثنين خصومات وتخفيضات من 20 وحتي 70% ولفترة محدودة

عروض العثيم السعودية، خصومات قوية من أسواق العثيم، أسواق العثيم من أقوى الأسواق التي أثبتت وجودها وكفاءتها في المملكة العربية السعودية لأنها ملتزمة بتقديم عروض أسبوعية وشهرية، وفي كل مرة يبدو أنها توفر لك أكثر من ذي قبل، حيث تقدم أسعار مواتية وهذا هو سبب حرص المستهلكين على شراء المنتجات والسلع من العثيم.

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عروض العثيم السعودية

إلى جميع عملائنا الكرام من خصومات العثيم اليوم وحتى نهاية أغسطس، سنقدم لك أكثر العروض إبداعًا التي لا يمكنك توقعها أبدًا، حيث الحصول على الفاكهة والخضروات الطازجة التي يصعب الحصول عليها من أي مكان آخر غير أسواق العثيم، حيث تقدم أسواق العثيم عددًا كبيرًا من السلع بأسعار مناسبة جدًا.

تخفيضات العثيم اليوم

تنزيلات العثيم على الفاكهة والخضروات:

عروض العثيم اليوم العثيم يقدم كيلو طماطم طازجة محمية بسعر رائع 4.25 ريال سعودي.

خصومات العثيم سعر كيلو البصل الأصفر الذي يستخدم في تحضير العديد من الأطعمة المختلفة 4.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين أما الفلفل الأصفر والأحمر، فيبلغ سعر الكيلو منها 7.95 ريال سعودي.

والفلفل الأخضر بسعر 5.45 ريال سعودي.

سعر كيلو الثوم الناموسيات في متناول الجميع، فأسرع واحصل عليه من الآن فصاعدا 3.25 ريال سعودي.

كيلو جزر مستورد 5.25 ريال سعودي.

خصومات العثيم الأسبوعية