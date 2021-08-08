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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اليوم نشرة عروض التخفيضات الكبرى 2021 تصل ل 60%- اكسترا السعودية في المقال التالي
عروض اكسترا في السعودية، تقوم شركة اكسترا بتقديم باقة مميزة من العروض والخصومات الكبيرة لكل عملائها في كل أنحاء المملكة، هذه العروض التي ينتظرها عدد كبير من الأشخاص لشراء كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المختلفة التي يبحثون عنها والاستفادة من الخصومات التي يتم تقديمها في فروع الشركة.
عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من أكثر الأماكن التي يثق بها العملاء في شراء الأجهزة الكهربائية والالكترونيات والهواتف المحمولة المختلفة، بالإضافة إلى وجود أقسام جديدة لأجهزة المنزل الحديث والمطبخ التي تساعد في تسهيل الحياة داخل المنزل، كما يتم ضم هذه الأجهزة في قائمة العروض التي يتم تقديمها من قبل شركة اكسترا للعملاء.
تخفيضات اكسترا الأسبوعية
- تنزيلات اكسترا بلغ سعر بلاك اند ديكر مكنسة كهربائية لاسلكية ١٨ فولت لون برتقالي ٨٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١١٩٩ ريال سعودي.
- خصومات اكسترا بلغ سعر جهاز بيورير منقي الهواء يغطي حتى ٥٦ متر مربع ٨٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر 1539 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا بلغ سعر جهاز هوفر المكنسة الكهربائية العمودية اللاسلكية متعددة الاستخدامات 899 ريال سعودي بدلاً من سعر 1149 ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز كلاس برو مكواة ضغط بالبخار 32 بوصة 2200 واط لون أبيض 899 ريال سعودي بدلاً من سعر 1069 ريال سعودي.
خصومات اكسترا اليوم
- عروض اكسترا اليوم بلغ سعر مايكرويف إل جي 56 لتر سمارت انفيرتر تنظيف سريع 899 ريال سعودي بدلاً من سعر 1499 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا بلغ سعر جهاز نينجا محضر طعام 3 في 1 لون أسود 899 ريال سعودي بدلاً من سعر 1099 ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز نينجا فرن وقلاية هوائية 1760 واط 889 ريال سعودي بدلاً من سعر 1199 ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز باناسونيك مكنسة برميل قابل للفك 2300 واط 889 ريال سعودي بدلاً من سعر 1099 ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز مصيدة الحشرات كلاس برو الخارجية 879 ريال سعودي بدلاً من سعر 1099 ريال سعودي.
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