شوف تخفيضات جرير الشهرية أقوى خصومات شهر أغسطس لن تجدها الإ لدى جرير

تخفيضات جرير الشهرية، تقدم مكتبة جرير السعودية أحدث عروض مكتبة جرير التي توفر للعملاء كمية هائلة من المنتجات ذات القيمة مقابل المال سواء في فرع مكتبة المملكة بالمملكة العربية السعودية أو من خلال موقع جرير الإلكتروني أو خصومات سامسونج جرير أو خصومات هواوي جرير، مع المنتجات المماثلة (الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المنزلية الذكية وما إلى ذلك) تتمتع بخصومات غير مسبوقة.

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تخفيضات جرير الشهرية

تعد مكتبة جرير من اشهر الاماكن لبيع الهواتف النقالة سواء كانت كاش أو بالتقسيط وذلك لأن المتجر يحتوي على أحدث الأنواع التي تقدم من كبرى الماركات، وأيضاً بها كثير من الأجهزة، وسوف نتعرف على الخصومات التي تقدم على الأجهزة الإلكترونية المختلفة المعروضة أسبوعياً من إصدار مكتبة جرير.

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عروض ابل ايباد من جرير

تخفيضات جرير الأسبوعية Apple ،2020 – iPad Pro 12.9، كمبيوتر لوحي Wi-Fi ،12.9 بوصة، 256 جيجابايت، ثماني النواة، فضي، بسعر 4649 ريال سعودي بدلاً من 4899 ريال سعودي. تنزيلات جرير الشهرية Apple ،2020 – iPad Pro 12.9، كمبيوتر لوحي Wi-Fi ،12.9 بوصة، 128 جيجابايت، NAND Flash، ثماني النواة، Space Gray ، بسعر 4199 ريال سعودي بدلاً من 4449 ريال سعودي. خصومات جرير الأسبوعية كمبيوتر لوحي من أبل، أيباد برو 2020، NAND Flash، شبكة 4G ،مقاس 12.9 بوصة، 128 جيجابايت، ثماني النواة، Space Gray، بثمن 4949 ريالاً سعودياً بدلاً من 5149 ريالاً سعودياً.

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