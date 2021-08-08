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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات جرير الشهرية أقوى خصومات شهر أغسطس لن تجدها الإ لدى جرير في المقال التالي
تخفيضات جرير الشهرية، تقدم مكتبة جرير السعودية أحدث عروض مكتبة جرير التي توفر للعملاء كمية هائلة من المنتجات ذات القيمة مقابل المال سواء في فرع مكتبة المملكة بالمملكة العربية السعودية أو من خلال موقع جرير الإلكتروني أو خصومات سامسونج جرير أو خصومات هواوي جرير، مع المنتجات المماثلة (الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المنزلية الذكية وما إلى ذلك) تتمتع بخصومات غير مسبوقة.
عروض جرير الأسبوعية 50% خصم علي الأجهزة الألكترونية لفترة محدودة
تخفيضات جرير الشهرية
تعد مكتبة جرير من اشهر الاماكن لبيع الهواتف النقالة سواء كانت كاش أو بالتقسيط وذلك لأن المتجر يحتوي على أحدث الأنواع التي تقدم من كبرى الماركات، وأيضاً بها كثير من الأجهزة، وسوف نتعرف على الخصومات التي تقدم على الأجهزة الإلكترونية المختلفة المعروضة أسبوعياً من إصدار مكتبة جرير.
خصومات جرير اليوم
عروض ابل ايباد من جرير
- تخفيضات جرير الأسبوعية Apple ،2020 – iPad Pro 12.9، كمبيوتر لوحي Wi-Fi ،12.9 بوصة، 256 جيجابايت، ثماني النواة، فضي، بسعر 4649 ريال سعودي بدلاً من 4899 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير الشهرية Apple ،2020 – iPad Pro 12.9، كمبيوتر لوحي Wi-Fi ،12.9 بوصة، 128 جيجابايت، NAND Flash، ثماني النواة، Space Gray ، بسعر 4199 ريال سعودي بدلاً من 4449 ريال سعودي.
- خصومات جرير الأسبوعية كمبيوتر لوحي من أبل، أيباد برو 2020، NAND Flash، شبكة 4G ،مقاس 12.9 بوصة، 128 جيجابايت، ثماني النواة، Space Gray، بثمن 4949 ريالاً سعودياً بدلاً من 5149 ريالاً سعودياً.
عروض جرير الشهرية
- تنزيلات جرير اليومية كمبيوتر لوحي من Apple ، آيباد برو 11، 2020، شبكة 4G، مقاس 11 بوصة، 512 جيجابايت، ثماني النواة، بلون رمادي فلكي، بثمن 5149 ريالاً سعودياً بدلاً من 5549 ريالاً سعودياً.
- تخفيضات جرير اليوم كمبيوتر لوحي من أبل، أيباد برو 2020، ثماني النواة، شبكة 4G ،مقاس 11 بوصة، 512 جيجابايت، ثماني النواة، فضي، ثمنه 5149 ريالاً سعودياً بدلاً من 5549 ريالاً سعودياً.
- خصومات جرير الشهرية كور، رمادي فلكي، بسعر 6099 ريال سعودي بدلاً من 6499 ريال سعودي.
- عروض جرير الأسبوعية كمبيوتر لوحي من أبل، آيباد برو 2020، NAND Flash، ثماني النواة، شبكة 4G ،مقاس 11 بوصة، 128 جيجابايت، فضي، بثمن 3849 ريالاً سعودياً بدلاً من 4249 ريالاً سعودياً.
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