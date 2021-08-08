نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده panda السعودية اليوم على منتجات التعقيم والتطهير أرخص من hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده panda السعودية اليوم ارخص اسعار منتجات التعقيم والتطهير من هايبر بنده hyper panda، حيث تعرض شركة بنده للبيع بالتجزئة في المملكة السعودية افضل عروض اسعار على منتجات التنظيف والتعقيم، مما يضمن النظافة والأمان في البيت السعودي، وتضم العروض مسحوق الغسيل بأنواع مختلفة وأحجام مختلفة؛ لكي يناسب إحتياج كل أسرة، بالإضافة إلى منتجات سائل غسل الصحون المطهرة والمعقمة للاواني والأطباق مما يضمن لكِ النظافة التامة لأدوات الطعام وأدوات المائدة، وتضم العروض أيضًا الخصومات على أسعار مطهر الارضيات المعقّم والذي يقضي على البكتيريا والجراثيم الناقلة للأمراض والعدوى الفيروسية، وتستمر العروض حتى 10 أغسطس الحالي، وبإمكانكم تصفح العروض فيما يلي.

عروض بنده

يضمن لكِ هايبر بنده منزل نظيف ومعقّّم خالي من البكتيريا والجراثيم، وتختص العروض سائل تنظيف الأرضيات الأكثر إستخدامًا وهو سائل ديتول المطهر، والذي يمنحكِ نظافة مذهلة للأسطح والأرضيات، وتضم العروض أيضًا أنواع مختلفة من معقم الأرضيات السائل، والذي بإمكانك إضافته إلى كمية من الماء وعمل معقم طبيعي حفاظًا على نظافة المنزل ولمنع إنتقال العدوى، وتضم العروض أيضًا معقم الأرضيات من جيف وداك، وفيما يلي صور العروض.

منظف الأرضيات ديتول 1.8 لتر بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

مطهر ومنظف متعدد الاستعمالات داك 1+3 لتر بسعر 24.95 ريال سعودي.

منظف الأرضيات جف 3 لتر بسعر 28.95 ريال سعودي بدلًا من 42.90 ريال سعودي.

ملمع الأثاث بليدج 300 مل 1+2 عبوة ترويجية بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

مطهر ومنظف سنوفا 3 لتر بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

هايبر بنده hyper panda

إذا كنتِ ترغبين في إضفاء شعور الإنتعاش على أجواء المنزل، يقدم لكِ هايبر بنده أفضل منتجات معطرات الجو، والتي تضفي الرائحة الزكية على الجو مما ينعكس على الحالة النفسية للأشخاص الموجودين بالمكان، فبالإضافة إلى النقاء والشفافية المطلوبين بحالة المنزل فإن لإضفاء العطور الطبيعية ورائحة الزهور الخلابة تأثير مذهل في تخفيف الأعباء والتخلص من التوتر والشعور السلبي، ويمكنك التعرف على أفضل المنتجات بأقل الأسعار فيما يلي.

معقم الاسطح ديتول 2×500 مل بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 42.25 ريال سعودي.

بخاخ منظف متعدد الاستعمالات + منظف المراحيض ديتول 2×500 مل عبوة ترويجية بسعر 22.95 ريال سعودي بدلًا من 34.25 ريال سعودي.

البخور الزكي أي عود 4 قطع بسعر 24.95 ريال سعودي.

معطر جو جليد 300 مل بسعر 14.95 ريال سعودي.

بف باف قاتل جميع الحشرات 2+1 × 100/300 مل بسعر 19.59 ريال سعودي بسعر العبوة الترويجية.

نقلنا لكم أجدد عروض وتخفيضات هايبر بنده في السعودية لهذا الأسبوع، والتي تنتهي في يوم الثلاثاء المقبل بحيث تتيح للمستهلكين والعملاء الكرام الفرصة لإختيار أفضل المنتجات بأقل الأسعار، والحصول على أنواع متعددة من منتجات التنظيف بأرخص سعر لضمان نظافة وتعقيم المنزل، تابعونا لمعرفة كل ما هو جديد في عروض السعودية الأسبوعية من مختلف متاجر السعودية، وتمتعوا بإتمام عملية الطلب من المنزل من بنده أون لاين، التي تتيح للعملاء الفرصة للشراء دون بذل الجهد.