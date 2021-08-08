تراند الفن: قد تؤدي إلى البتر ولا يجب تجاهلها.. 4 علامات مبكرة على القدمين تظهر على مرضى السكري

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 09:09 مساءً - كتبت- هند خليفة

داء السكري من النوع 2 هو حالة تتسبب في تذبذب مستويات السكر في الدم والتي بدورها تؤثر على أجزاء معينة من الجسم وتحذر من أن شيئًا ما ليس صحيحًا، وعندما تكون المستويات مرتفعة وبقيت دون علاج لبعض الوقت، يمكن أن تتطور لتصبح أخطر وقد تؤدي إلى البتر، وفقًا لما ذكره موقع express.

ويعد داء السكري من النوع 2 نوعًا من الخلل في الطريقة التي ينظم بها الجسم السكر ويستخدمه كوقود، فتؤدي هذه الحالة طويلة الأمد إلى زيادة نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في الدورة الدموية والجهاز العصبي وجهاز المناعة، لينتج عنه أيضًا ضررًا مروّعًا للقدمين، قد يؤدي إلى بتر الأطراف.

-العلامات الأربع المبكرة في قدمك والتي قد تشير إلى أنك في خطر

تتركز العديد من علامات ارتفاع مستويات السكر في الدم في القدمين، وذلك لأن ارتفاع مستويات السكر في الدم غالبًا ما يؤدي إلى تلف أعصاب أطرافك، وهي عملية تُعرف باسم الاعتلال العصبي.

وفقًا لمايو كلينك، تشمل علامات الاعتلال العصبي الحرق أو الوخز أو الضعف أو الألم في اليدين أو القدمين، وغالبًا ما تتداخل هذه الأحاسيس مع “الأنشطة اليومية أو النوم”، كما يحذر الجسم الصحي.

ووفقًا للهيئة الصحية، فإن هذا بسبب احتمال تعرضك لمشاكل خطيرة في القدم ويمكن أن تؤدي إلى بتر الأطراف، كما أفادت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أن الأشخاص المصابين بمرض السكري هم أكثر عرضة للبتر 15 مرة من غيرهم من الأشخاص غير المصابين بهذه الحالة.

-مرض السكري سبب رئيسي لبتر الأطراف السفلية

يلاحظ أن مشاكل القدم هي أكثر الأسباب شيوعًا لدخول المستشفى بين مرضى السكري، ففي دراسة نشرت في المكتبة الوطنية للصحة، تم إجراء مزيد من التحقيق في مرض السكري الذي يسبب تقرحات القدم وبتر الأطراف.

وأشارت الدراسة إلى أن “ما يقرب من 40-60 بالمائة من عمليات بتر الأطراف السفلية يتم إجراؤها لمرضى السكري، وأن أكثر من 85 في المائة من عمليات البتر هذه تترتب على تقرحات القدم التي تتدهور إلى عدوى عميقة أو غرغرينا.

-قرحة القدم السكرية تسبب الغعاقة والوفاة

وتشمل العوامل التي تزيد من خطر تعرض الشخص لعمليات بتر ما يلي:

-الاعتلال العصبي

-مشاكل الدورة الدموية

-تقرحات القدم

-قدم شاركو

-أضرار أخرى للقدم