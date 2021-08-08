تراند الفن: وزير الخارجية السعودي و نظيره العراقي يبحثان سبل دعم أوجه العلاقات الثنائية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏30 دقيقة مضت عرب وعالم 10 زيارة

الرياض – (أ ش أ): بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد محمد حسين، أوجه العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. واستعرض الجانبان خلال لقائهما بمقر وزارة الخارجية بالرياض، اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، سبل تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

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