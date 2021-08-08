تراند الفن: “أول مرة تلبسي حاجة تتفهم”.. تعليقات الجمهور على صور ابنة عمرو دياب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏13 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 9 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: نشرت نور ابنة الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”. وظهرت نور في الصور بملابس كاجوال أنيقة من داخل منزلها في العاصمة البريطانية كلندن، ونالت الصور إعجاب متابعيها. وانهالت التعليقات من الجمهور، وجاءت كالتالي :”قمر، أول مرة تلبسي حاجة تتفهم، جميلة، أحبك، قمر قمر وعشقته ياناس، بحبك أد كدا وكدا، بنت دياب، ربنا يحميكي، خلاثي على العسل”. يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها “جنا”، “كنزي”، “عبدالله”.



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