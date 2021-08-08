تراند الفن: بخطوات نفسية بسيطة.. كيف تتغلب على موت شخص عزيز عليك؟

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 09:09 مساءً - ربما مررت أنت أو شخص تعرفه بتجربة فقدان عزيز عليك، فهي واحدة من أكثر التجارب إيلامًا وحزنًا، التي يمكن أن يمر بها الشخص، مما يجعلها في كثير من الأحيان صغبة التخطي، فكيف يمكن تجاوز ذلك الألم؟

1- الحزن أمر طبيعي

يجب أن تخبر نفسك باستمرار أن الحزن أمر طبيعي، بل هو ضرورة يجب أن تمر بها لتستطيع أن تتغلب على الشعور بفقدان أحدهم، فالحزن ليس ضعفًا كما يعتقد البعض.

2- مراحل الحزن الخمسة

مع أن كل شخص يحزن بشكل مختلف، إلا أنه غالبًا يكون هناك مراحل حزن مشتركة، وربما لن تمر بكل تلك المراحل أو ببعض منها، فالأمر يختلف من شخص لأخر.

وربما معرفة هذه المراحل ربما لن تقضي على شعورك بالألم إلا أنها ستساعدك على الاستعداد له.

– الإنكار: أن ترفض تصديق أن هذا الشخص رحل، وهذ الشعور هو الأكثر شيوعًا مع أؤلائك الذين يمرون بتجربة فقد شخص خاصةً إذا مات فجأة، مما يجعل هؤلاء الأشخاص غير قادرين على البكاء أو الحزن، وربما يسعاد هذه الأنكار على تجاوز الشعور بالحزن في الأيام الاولى.

– الشعور بالغضب: هو إحدى مراحل الحزن، فبعد أن تنتهي فترة الإنكار، وتدرك حقيقة أن هذا الشخص مات فقد تشعر بالغضب، مما يجعلك توجه هذا الغضب إلى أي شخص، ربما على نفسك أو أصدقائك أو عائلتك أو الأشخاص الذين لم يتعرضوا لخسارة، إلا أن هذا الشعور طبيعي وصحي، فهو يخرج جزء من طاقة الحزن بداخلك.

– الشعور بالذنب: إذا فقدت أحد من أفراد أسرتك أو اصدقائك، ستجد نفسك تلقي باللوم والذنب على نفسك، كما أنك ستفكر فيما كان يجب فعله لإنقاذه من الموت، إلا أنه يجب أن تعرف أن الموت ضرورة، وأنه ليس خطئك أو ذنبك.

– الاكتئاب: ربما تكون تلك المرحلة الأطول في مراحل الحزن، كما أنها تكون مصحوبة عادة بأعراض جسدية مثل فقدان الشهية والأرق والبكاء، كما أنك ستميل إلى الإنعزال عن الناس، وهذه أمور طبيعية إلا إذا تطور الوضع معك ووجدت تلك الأعراض تزداد لديك، فيجب أن تراجع الطبيب.

– تقبل الوضع: وهي المرحلة الأخيرة من مراحل الحزن، وهي أن تتعلم كيف تعيش وتسير أمور حياتك بدون حبيبك.

بينما أن تشعر بخسارة فقدان الشخص، إلا أنك ستتمكن من إنشاء وضع طبيعي جديد بدون هذا الشخص في حياتك، وربما هذا يشعر البعض بالذنب لأنهم قادرون على إعادة حياتهم لطبيعتها بدون هذا الشخص، لكن تذكر دائمًا أن هذا الشخص لن يكون مسرورًا أبدًا بعدم رؤيتك مكتأبًا.

3- شارك مشاعرك

إن مشاركة مشاعر الحزن مع الآخريين المشتركين معك في فقد الشخص نفسه، يخفف من الشعور بالحزن والألم ويمدك بالدعم الذي يساعد على تخطي تلك الأحاسيس.

كما يمكن أن تشاركوا ذكرايتكم السعيدة مع الشخص الذي فقدتوه مما يساعدك على تجاوز شعور الألم.

4- لا تجخل من الذهاب لطبيب

ربما لا يلجأ الكثيرون إلى الاستعانة بطبيب لمساعدتهم، في التغلب على حزنهم وألمهم، إلا أن هذه الخطوة ضرورة في بعض الأحيان، خاصة إذا طالت فترة الحزن، أو تطورت مراحل الإكتئاب، كما يمكن أن تستعين

5- إملأ وقت فراغك

حاول أن تملأ أوقات فراغك قدر الإمكان، فإذ كنت قد أخذت إجازة من عملك أو دراستك فعد لها، كما حاول أن تمارس هوايتك المفضلة، بالإضافة إلى قضاء وقت مع من تحب، أو ممارس الرياضة

كل هذا لن يعطي لك فرصة للجلوس بمفردك وتذكر الشخص الذي فقدت، وبالتالي الإفراط في الشعور بالحزن والألم.