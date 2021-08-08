تراند الفن: رئيس تونس لجيش بلاده: لا تتراجعوا أبدا للخلف حتى نستعيد مكانتنا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 09:09 مساءً - وكالات:

طالب الرئيس التونسي، قيس سعيد، القوات المسلحة في بلاده، بعدم التراجع للخلف “حتى تستعيد البلاد مكانتها”، لافتًا إلى أهمية أن تتخلص تونس من كل “الأمراض” التي علقت بها.

وقال سعيد، في كلمة خلال معاينته عمل أحد مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في إطار أيام التلقيح المكثف، اليوم الأحد، موجها حديثه لقوات الجيش “أنتم تصنعون تاريخا جديدا لتونس”.

وتوجه سعيد بجزيل الشكر للقوات المسلحة العسكرية والأمنية ولكافة المتدخلين في أيام التلقيح المكثف، وثمن “حسهم الوطني العالي” وشعورهم بالمسؤولية ووقوفهم الثابت على جبهة واحدة ومساهمتهم في صنع تاريخ جديد لتونس بفضل “عزيمتهم الصادقة وإرادتهم القوية”.

وأكد سعيد على أن “تونس ستستعيد مكانتها ولن تكون لقمة سائغة وستتخلص من كل الأدران، وسيبقى الشعب التونسي مرفوع الرأس أينما حل لا يقبل غير العز بديلا”.

وكان الرئيس التونسي، أكد أنه لن يكون هناك حوار، إلا مع من وصفهم بـ “الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب”.

وقال سعيد خلال اجتماعه مع الرئيس المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري بقصر قرطاج، منذ أيام، إن “هناك أحرارا وشرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخا جديدا لتونس”.

وأكد أنه “لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس بالحقوق والحريات”.

وأعلن سعيد تعليق عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام مشيشي من منصبه وإقالة عدد كبير من المسؤولين من مناصبهم.

فيما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس إلى التسريع بتعيين رئيس حكومة إنقاذ مصغرة لتفادي “الفراغ السياسي”.