تراند الفن: مباشر صراع البقاء.. الجونة 0-0 البنك الأهلي.. أسوان 0-0 الإنتاج الحربي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 08:18 مساءً - أدمن ‏47 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 13 زيارة

متابعة – محمد همام: زوار مصراوي الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الجونة والبنك الأهلي وأسوان ضد الإنتاج الحربي ضمن حسابات الأسبوع الـ29 من مسابقة دوري we المصري. ويحتل الجونة المركز العاشر برصيد 36 نقطة، في المقابل يأتي البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة. ويتواجد أسوان في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة، في المقابل يحتل الإنتاج الحربي المركز الأخير برصيد 20 نقطة.

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