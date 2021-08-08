تراند الفن: “مش علشان الوضوء بس”.. عمر كمال يتحدث عن واقعة دفعه لراقصة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 08:18 مساءً - كتب- مصطفى حمزة:

أكد المطرب عمر كمال أن قيامه بدفع راقصة خلال إحدى حفلاته، لم يكن فقط خوفا من إفساد وكسر وضوئه عقب لمسها له.

عمر خلال ظهوره مع الإعلامي العراقي نزار فارس، أجاب على سؤال عن واقعة دفع الراقصة خوفا على الوضوء، وقال: “مش علشان بس الوضوء، أنا فاكر الموقف ، ممكن يكون الحفل في وقت بدري، وعندي بعده فرض”.

وتابع: “ساعات أكون مواظب جدا على الصلاة، وعندي حالة إيمانية، وأكون مش عايز أغني جنب راقصة، أو ألمس حد، والتزم بده”.

عمر في البرنامج الذي عرض على قناة الرشيد، كان قد قد رد على سؤال عن مدى استعداده للوقوف أمام رب العالمين، والموت وهو يغني مع الراقصات، وقال: “لا مش مستعد أموت وأنا كده خالص”.

عمر كمال يشارك اليوم الأحد مع المطرب رامي صبري والمطربة بلقيس، في الحفل المقام بنادي الجلاء، وتتولى تنظيمه منظمة الحفلات نورا حنفي.