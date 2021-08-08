تراند الفن: بالفيديو| خالد الجندي: كل التحية للشيخ محمد حسان على شهادته الصادقة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 08:18 مساءً - أدمن ‏7 دقائق مضت الدين والحياة 9 زيارة

كتب- محمد قادوس: قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعليقا على شهادة الداعية السلفي محمد حسان، أمام المحكمة، في قضية “داعش إمبابة: “كلام واضح وصريح قاله الشيخ محمد حسان، حفظه الله، ووصف الإرهابيين، بأنهم جماعات منحرفة عن كتاب الله والسنة”. وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأحد: “الشيخ حسان تحدث عن جماعة الإخوان الإرهابية، ورفعها شعار الدماء عقب الاطاحة بها، وحاولت تدمير الدولة، وكنت أتمنى يتركوا الحكم حقنا للدماء، فكل التحية له على هذه الشهادة الصادقة، وكما قلنا هناك من يقف موقفا رجوليا، وتراجع عن الباطل الذى هو فيه، والحمد لله الذى أنه لم يخلف ظننا فيه”.

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