تراند الفن: ألمانيا تتعهد بتقديم 40 مليون يورو لدعم الشعب اللبناني

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 08:18 مساءً - أدمن ‏8 دقائق مضت عرب وعالم 9 زيارة

القاهرة – (أ ش أ): تعهدت ألمانيا بتقديم 40 مليون يورو لدعم الشعب اللبناني في هذا الوقت العصيب. وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك )، اليوم /الأحد/، أنه من المقرر تخصيص 13 مليون يورو من هذا المبلغ للمساعدات الإنسانية، بينما تقرر تخصيص سبعة ملايين يورو لتعزيز المساءلة والشفافية ومشاركة المجتمع المدني في عملية إصلاح فعالة. ونقل البيان قول هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا: “بدون إصلاحات لا يمكن أن يكون هناك تعافي مستدام، كما أن الافتقار إلي الإصلاحات هو السبب في أن العديد من جروح الماضي لم تلتئم حتى الآن، لم ترق الأطراف السياسية الفاعلة في لبنان إلى مستوى مسؤولياتهم ولا إلى التوقعات المشروعة للشعب اللبناني، وبالتالي فإن أي دعم إضافي – باستثناء المساعدات الطارئة ودعم الإصلاحات – سيعتمد على تشكيل حكومة شرعية وفاعلة ووضع برنامج إصلاح موثوق به وفقًا لتوصيات صندوق النقد الدولي”.

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