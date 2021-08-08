تراند الفن: بالفيديو.. تصويبة رائعة في ملخص لمسات صلاح أمام أتليتك بلباو

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 08:18 مساءً - أدمن 18 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 15 زيارة
كتب- محرر مصراوي:
شارك النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، في تعادل فريقه أمام اتليتك بلباو الإسباني، في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريفين لانطلاق الموسم الجديد.
وجاء الهدف الأول لفريق ليفربول عن طريق دييجو جوتا في الدقيقة 13 من زمن اللقاء.
وأدرك أليكس بيرينج التعادل لفريق أتليتك بيلباو في الدقيقة 53.
وكاد محمد صلاح يسجل هدفًا رائعا في الدقيقة 33، بعد مروره بالكرة والدخول لمنطقة الجزاء والتسديد لكن الحارس تصدى لكرة صلاح ببراعة وأبعدها لركلة ركنية.
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