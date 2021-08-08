تراند الفن: وزير عراقي يزور السعودية لدعوة ولي العهد لحضور قمة قادة دول الجوار

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 08:18 مساءً - الرياض – (د ب أ)

وصل إلى الرياض مساء اليوم الأحد وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين في زيارة إلى المملكة تدوم حتى صبيحة غد الاثنين يقوم خلالها بتسليم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دعوة من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لحضور قمة قادة دول الجوار في بغداد نهاية الشهر الحالي.

واكتفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” بالقول أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ” استقبل بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية”.

وتتوقع مصادر دبلوماسية في الرياض تحدثت إلى وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ ) أن تستضيف العاصمة العراقية القمة في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين من شهر أغسطس الحالي.

ويسعى العراق لاحتضان قمة تضم 10 دول من دول الجوار بالإضافة إلى مشاركة دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب قطر والإمارات ومصر.

وصرح اليوم عضو اللجنة الخارجية النيابية العراقية عامر الفايز إن “القمة ستناقش ضبط الحدود بين الدول وتعزيز الجانب الأمني والسياسي والاقتصادي وحل أزمة المياه والمساهمة بحل الخلافات بين بعض دول المنطقة” دون الإشارة إلى موضوع القمة.

كما ترغب بغداد في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار وفتح أبوابها أمام الاستثمارات، وخاصة لإقامة مشاريع في المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظيم “داعش”.

وتعمل حكومة الكاظمي منذ توليها السلطة قبل عام لإعادة علاقات العراق مع محيطه العربي والإقليمي، بعد توتر شهدته الحكومات السابقة.