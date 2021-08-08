تراند الفن: لبنان: تسجيل 1552 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 08:18 مساءً - أدمن ‏52 دقيقة مضت عرب وعالم 15 زيارة

بيروت – (أ ش أ): أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بينهم 1509 مقيمين و43 وافدا ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 571 ألفا و650 حالة. وأكدت الوزارة – في تقريرها اليوم – تسجيل 5 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7943 حالة، فيما أبقت الوزارة على مستوى التفشي المجتمعي عند المستوى 3. وتلقى 3137 مواطنا الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا فيما تلقى 2447 مواطنا الجرعة الثانية.

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