شوف عروض جرير خصومات وتخفيضات تصل ل 60% أقوى عروض السعودية اليوم

عروض جرير في السعودية، تقوم شركة جرير باقة من العروض المميزة الأسبوعية لجميع العملاء في كل نواحي المملكة، هذه العروض التي تعتبر الأشهر على الإطلاق في المملكة حيث ينتظرها الكثير من العملاء لشراء كل احتياجاتهم والاستفادة منها، وذلك لأن هذه العروض تشمل العديد من الأقسام المختلفة والجديدة التي يبحث عنها العملاء.

عروض جرير في السعودية

شركة جرير واحدة من أشهر الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر هذه الشركة من أكبر الشركات المتخصصة في بيع كل مستلزمات الدراسة المختلفة والإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، لذلك هذه الشركة بالتحديد المفضلة لدى الكثير من العملاء الذين يعتمدون عليها في الحصول على كل الأدوات والكتب اللازمة للدراسة.

عروض جرير الأسبوعية

بلغ سعر شاشة سامسونج أوديسي جي 33 بوصة دبليو أل أي دي منحنية 2999 ريال سعودي بدلاً من سعر 4599 ريال سعودي. بلغ سعر شاشة سامسونج أوديسي جي 9 منحنية 6499 ريال سعودي بدلاً من سعر 7999 ريال سعودي. بلغ سعر شاشة بينكيو 32 بوصة الترا أل أي دي 2049 ريال سعودي بدلاً من سعر 2699 ريال سعودي. بلغ سعر شاشة بينكيو 32 بوصة ال اي دي شاشة ألعاب 1999 ريال سعودي بدلاً من سعر 2699 ريال سعودي.

تخفيضات جرير