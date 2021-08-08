شوف خصومات اكسترا اليومية اليوم مهرجان الخصومات من اكسترا تمتع بالعروض

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خصومات اكسترا اليومية، أقوى الخصومات من اكسترا وأكثرها إثارة التي تقدمها شركة Extra، تقدم هذه الشركات لعملائها الكرام عروضًا خاصة في جميع القطاعات التي تقدمها، هذه الشركات متخصصة في الأجهزة الكهربائية لكنها بارزة في هذا المجال، يقدمون عروض خاصة ويقدمون أفضل الخصومات لأفضل العلامات التجارية، كل العملاء يثقون بهم وينتظرون الإعلان لبدء تقديم مواعيد التخفيضات.
تنزيلات اكسترا اليومية كل يوم خصومات متنوعة ترقبوها
خصومات اكسترا اليومية
عروض اكسترا السعودية انتظر السعوديون عروض اكسترا من الشركات السعودية الان افضل واقوى الخصومات والعروض متوفرة دائما، المعدات التي يقدمونها، تقدم هذه الشركات العديد من العلامات التجارية والأنواع التي يحبها جميع عملاء اكسترا، ودائما ما تقدم الكثير من الضمانات وتعرضها للشعب السعودي.
خصومات اكسترا اليومية
عروض اكسترا على هواتف آيفون
- تنزيلات اكسترا الأسبوعية أبل أيفون 11 برو، 512 جيجا، ذهبي، خصم 25٪ بسعر 4844 ريال سعودي بدلاً من 6459 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تخفيضات اكسترا الشهرية أبل أيفون 11 برو، 512 جيجا، فضي، خصم 25٪ بسعر 4844 ريال سعودي بدلاً من 6459 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات اكسترا اليوم Apple iPhone 11، 4G، 128GB، أحمر، نسخة جديدة، خصم 18.54٪ بسعر 2899 ريال سعودي بدلاً من 3559 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
عروض اكسترا الأسبوعية
- عروض اكسترا الشهرية آبل أيفون 11، 4 جي، 64 جيجا، أسود، الإصدار الجديد، خصم 14.89٪ بسعر 2799 ريال سعودي بدلاً من 3289 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تخفيضات اكسترا الأسبوعية آبل أيفون 11، 4 جي، 256 جيجا، أحمر، الإصدار الجديد، خصم 13.58٪ بسعر 3499 ريال سعودي بدلاً من 4049 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تنزيلات اكسترا الشهرية آبل أيفون 11، 4 جي، 256 جيجا، بنفسجي، الإصدار الجديد، خصم 13.58٪ بسعر 3499 ريال سعودي بدلاً من 4049 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
تخفيضات اكسترا اليوم
- خصومات اكسترا الأسبوعية أبل أيفون 12 ميني، 5 جي، 128 جيجا، أحمر، خصم 12.67٪ بسعر 3099 ريال سعودي بدلاً من 3549 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تنزيلات اكسترا الشهرية أبل أيفون 12 ميني، 5 جي، 128 جيجا، أزرق، خصم 12.67٪ بسعر 3099 ريال سعودي بدلاً من 3549 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
- خصومات اكسترا الأسبوعية آبل آيفون 12 ميني، 5 جي، 64 جيجا، أخضر، خصم 12.12٪ بسعر 2899 ريال سعودي بدلاً من 3299 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.
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