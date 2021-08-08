شوف عروض بنده اليوم في السعودية خصومات هايبر بنده hyper panda لا تفوتها

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم في السعودية خصومات لا مثيل لها على أسعار المنتجات الغذائية الأكثر تداولًا ومبيعًا في المملكة العربية السعودية، يعلن بنده hyper panda عن مجموعة من العروض والتخفيضات على بعض السلع الغذائية المختارة في نشرة عروض بندة الأسبوعية، والتي تتيح للمستهلك الوصول إلى أرخص أسعار المنتجات ومقارنتها مع نظائرها من متاجر السعودية الأخرى، ويمكنكم الطلب والشراء عبر خدمة بنده أون لاين المتاحة بجميع الفروع بمختلف مناطق المملكة السعودية، وهذه العروض سارية حتى يوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 على أن تكون متاحة بجميع فروع هايبر بنده Panda وحتى نفاذ الكميات المتاحة، بادروا بتصفح العروض والحصول على متطلباتكم فور طلبها.

عروض بنده اليوم

نختص بالذكر عروض الدجاج المجمد والمغلف بأعلى مستويات الجودة، والذي يفضله البعض كأحد الحلول السريعة في العزائم والطهي، في خلال دقائق معدودة بإمكانك إعداد وجبة غذائية شهية وغنية بالمذاق والنكهات المفضلة لكِ ولعائلتكِ، حيث تكثر وصفات الدجاج بطرق مختلفة ونكهات متنوعة وتنتهي منها خلال دقائق معدودة إذا كنتِ تمتلكين أحد أفضل وسائل الطهي السريع والتي تتنوع بين القلايات الهوائية وقدور الضغط والطهي السريع أو أجهزة المايكروويف، وفي التالي أفضل عروض منتجات الدجاج المجمد من بنده السعودية.

صدور دجاج 450 جرام للحبة بسعر 12.50 ريال سعودي بدلًا من 15.95 ريال سعودي.

عرض دجاج مجمد الكرتونة بسعر 126.95 ريال سعودي بدلًا من 152.95 ريال سعودي.

دجاج مجمد الكرتونة بسعر 95 114 ريال سعودي بدلًا من 143.95 ريال سعودي.

خصم على دجاج مجمد 600 جرام الكرتونة بسعر 90.95 ريال سعودي بدلًا من 142.95 ريال سعودي.

هايبر بنده

شركة بنده السعودية للبيع بالتجزئة تقدم أفضل عروض لحوم الدجاج وفرص عروض لا تفوتوها، فإذا كنت من محبي منتجات الدجاج المصنّعة والتي يسهل إعدادها وتمتع بمذاق ولا أروع بنكهات مختلفة تتناسب مع جميع الأذواق منها الحار والبارد، فإليكم أفضل عروض أصابع الدجاج اللذيذة والدجاج البانيه المفضل للجميع، وتمتع مع أطفالك بوجبات سريعة التحضير وسهلة الإعداد بدلًا من الذهاب إلى المطاعم الشهيرة، حيث بإمكانك إعدادها في المنزل لضمان الجودة والأمان من أجل أطفالك.

بانيه الدجاج حلواني 400 جرام 1+2 بسعر 43.90 ريال سعودي بدلًا من 68.85 ريال سعودي.

أصابع الدجاج حلواني 400 جرام 1+2 بسعر 41.90 ريال سعودي بدلًا من 59.85 ريال سعودي.

بانيه الدجاج الحار حلواني 400 جرام 1+2 بسعر 45.90 ريال سعودي بدلًا من 68.85 ريال سعودي.

ناجتس الدجاج حلواني 400 جرام 1+1 39.90 ريال سعودي بدلًا من 59.85 ريال سعودي.

كنتم مع مجموعة عروض بنده اليوم وحتى 10 أغسطس لتنتهي بذلك نشرة العروض الحالية وتبدأ أخرى، نتابعكم بكل ما هو جديد في عالم الاسعار، ونأتيكم بأفضل وأرخص عروض السعودية اليومية والأسبوعية؛ لكي تختاروا منها ما يناسبكم والأفضل لكم ولعائلتكم، ويمكنكم الحصول على أفضل المنتجات بكميات أكبر وأسعار أقل من خلال تصفح العروض الاسبوعية والعروض اليومية المتجددة، فتابعونا لمعرفة المزيد حول أجدد العروض وارخصها في المملكة السعودية