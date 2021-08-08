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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية في السعودية وخصم يصل إلى 70% من هايبر بنده Hyper Panda بالسعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعتبر هايبر بنده من أهم وأكبر محلات البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية والوطن العربي بأكمله، وقد توسع كل هذا التوسع نتيجة للمجهود القوي الذي يتبعه منذ انشاؤه وحتى أن أصبح من أكبر الماركتات الموجدة في الوطن العربي، بالإضافة إلى أن عروض بنده الصفحة الرئيسية من أقوى العروض في الأسواق، وسوف نقدم لكم اليوم أفضلها لهذا الأسبوع في فروع بندة ماركت Panda market بالمملكة العربية السعودية.
عروض بنده الصفحة الرئيسية في السعودية Panda
يوجد في هايبر بنده Hyper Panda في فروعه بالمملكة العربية السعودية تخفيضات قوية على المواد الغذائية، منها: خصم خاص على سعر دجاج برديكس بحجم 1200 جرام، وخصم آخر على سعر الدجاج المميز من ماركة دو Deux، وأيضاً يوجد تخفيض قوي على سعر الكورن فليكس مميز المذاق من كلوقز Kellogg’s، وكذلك يوجد تخفيض آخر على سعر العبوة الإقتصادية من الجبنة المثلثات البقرة الضاحكة، وتنزيل قوي على سعر حلى دانيت.
عروضات بنده اليوم من بنده اون لاين
يتوفر أيضاً لدى هايبر بنده خصومات مميزة جداً على: سعر لحم التونة الخفيف من تندرينا قودي، وكذلك خصم خاص على سعر الخل الطبيعي من ماركة قودي، وعلى سعر ورق العنب من ماركة قودي Goodi المميزة، وتخفيض قوي على سعر لحم التونة الخفيف المفقوع في الزيت النباتي من قودي Goodi.
عروضات هايبر بنده الأسبوعية وبنده اون لاين
يقدم هايبر بنده أيضاً خصومات مميزة على: سعر الفطيرة السادة من ماركة الكبير، وخصم على سعر الفرانك البقري من ماركة الكبير، وعلى قطع الدجاج من Al Kabeer، وكذلك تخفيض مميز على سعر فيليه الدجاج المغلف بالخبز من الذرة الحلوة من ماركة الكبير، وعلى أسعار قطع الدجاج من ماركة الكبير.
عروض بنده الأسبوعية Hyper Panda
يتوفر أيضاً لدى فروع الماركت خصم على سعر الحليب المركز من ماركة السعودية، وعلى سعر السوبر رول بالفراولة، والشكولاتة من كيك ماركة أمريكانا Americana، كما يوجد وبسعر جيد عبوات زبدة الفول السوداني الناعمة، والخشنة من قودي Goodi، وتخفيض جيد على سعر الفطيرة السادة من سويتر Switz، وكذلك يتوفر خصم خاص على سعر الأيس كريم من لوتوس بيسكوف، وعلى سعر رقائق عجينة الفيلو السميكة للوجبات وللحلويات من سويترز Switrz.
عروض هايبر بنده اليوم وبنده اون لاين
يتوفر أيضاً لدى هايبر بنده العديد من الخصومات المميزة على أسعار السلع الغذائية الأخرى، ومنها: خصم خاص على سعر نقانق الدجاج بالجبنة من ماركة داري Dari، كما يتوفر تخفيض قوي على سعر اللحم المفروم البقري، واللحم المفروم من الغنم ماركة السعودية، ويتوفر لدى فروع هايبر بندة أيضاً خصومات عديدة على عبوات البطاطس المقلية من ماركة داري، وخصم على الخضار المشكل من ماركة مونتانا، وكذلك على عبوات البروكلي من نفس الماركة Montana، وغيرها من الخصومات.
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