تراند الفن: يمنع الإصابة بالسكر.. 5 تأثيرات خفية يحدثها الخيار بالجسم عند تناوله

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 07:17 مساءً - كتبت- هند خليفة

يعد فصل الصيف توقيتًا مثاليًا لاختيار الخيار كطعام مثالي لترطيب الجسم، وتنظيفه من السموم، إضافة إلى العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بتناوله، والتي قد لا يدركها الكثيرين، كما أن هناك أيضًا بعض الآثار الجانبية الأخرى التي يجب توخي الحذر بشأنها، خاصة إذا كنت تعاني من أي مشاكل في المعدة.

ونستعرض فيما يلي أبرز التأثيرات الخفية التي يحدثها الخيار بالجسم عند تناوله، وفقًا لموقع eatthis.

-منع مرض السكري

عند محاولة تجنب مرض السكري، من الأفضل البدء في ضبط نظامك الغذائي، بتجنب الكربوهيدرات عالية المعالجة، وتجنب المشروبات السكرية، والحد من اللحوم الحمراء، وفقًا لهارفارد هيلث.

من المهم أيضًا البدء في تناول المزيد من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، فكلما ارتفع مؤشر نسبة السكر في الدم، زاد ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناوله، ويحتوي الخيار على مؤشر نسبة السكر في الدم يبلغ 15 ، مما يجعله طعامًا يحتوي على عدد قليل نسبيًا.

ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض في تقليل مقاومة الأنسولين، والذي بدوره يساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري ، وفقًا لمجلة التغذية.

-سوف تكون أكثر رطوبة

كل ما تحتاجه لتكون أكثر ترطيبًا هو تناول بعض شرائح الخيار وتكون، ربما لا يزال يتعين عليك الحصول على زجاجة الماء، والاستمرار في شرب الماء، لكن هذا لا ينتقص من كون الخيار مصدرًا للترطيب.

وفقًا لمسح سكاني فرنسي وبريطاني نشرته Nutrients ، فإن الخيار يحتوي على أكثر من 95٪ ماء – مما يعني أنه بالإضافة إلى وجبة خفيفة مقرمشة ، فإنك تحصل أيضًا على الماء أثناء تناول الخيار.

تقول أخصائية التغذية المعتمدة وطبيبة دعم التغذية المعتمدة كريستين جيليسبي: “يمكن أن تساعد في المساهمة في تناول السوائل اليومي بشكل عام ، وتحافظ على شعورك بالرطوبة ويعمل جسمك على النحو الأمثل”.

-إنقاص الوزن

هناك عدد من الطرق التي يتخذها الأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن عندما يتعلق الأمر بإجراء تعديلات على وجباتهم الغذائية، وإحدى الخطوات التي يجب اتخاذها هي إضافة الخيار، ليس فقط لأنه يقدم قرمشة رائعة في مجموعة متنوعة من الأطباق، ولكن أيضًا لأنه غذاء صحي يساعد على تعزيز فقدان الوزن.

لا يوجد سوى 16 سعرة حرارية في كوب واحد من الخيار، مما يعني أن الطعام يحتوي على كثافة طاقة منخفضة، ووفقًا لدراسة حول العناصر الغذائية التي تركز على كثافة الطاقة الغذائية، هناك صلة بين استهلاك الأطعمة ذات كثافة الطاقة المنخفضة وفقدان الوزن.

ونظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، فإن الخيار ممتلئ للغاية بينما يظل منخفضًا في السعرات الحرارية، مما يجعله وجبة خفيفة رائعة لأي شخص يتطلع إلى إنقاص الوزن.

-تجنب الإمساك

في دراسة نشرت في Fitoterapia ، قيل أن بذور الخيار، التي يوجد منها الكثير، تساعد على “منع الإمساك”، بالإضافة إلى ذلك، فإن لها “تأثير تبريد” على الجسم..

توصي كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا بإضافة الخيار إلى مجموعة متنوعة من الأطباق للمساعدة في تخفيف الإمساك.

-يمنع الانتفاخ

بفضل محتواها العالي من الماء، يعد الخيار رائعًا في الحفاظ على رطوبتك، ولكنها أيضًا رائعة في المساعدة على التخلص من احتباس الماء الزائد أيضًا، مما يعني أنك ستتجنب الانتفاخ بعد تناول الخيار.

تقول أخصائية التغذية ليزا ريتشاردز، إن الخيار غني بالعناصر الغذائية المحددة التي تساعد في القضاء على احتباس الماء والالتهابات والانتفاخ في النهاية، مؤكدة أنه جيد لمجموعة من مشاكل المعدة الأخرى أيضًا، وأن محتواها من الألياف يعزز صحة الأمعاء وحركات الأمعاء.