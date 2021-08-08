تراند الفن: أجهزة الأمن تضبط 800 ألف قطعة ألعاب نارية في الجمالية

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 07:17 مساءً - أدمن دقيقتين مضت حوادث وقضايا 3 زيارة
كتب- علاء عمران:
نجحت أجهزة الأمن في ضبط 800 ألف قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام، بحوزة أحد الأشخاص في القاهرة بقصد الإتجار.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالألعاب النارية واتخاذه من مخزن (مستأجر) كائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة تجارته غير المشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بالمخزن المشار إليه، وعثر بداخله على ( 800 ألف قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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