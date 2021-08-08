تراند الفن: في ذكرى رحيلها.. هكذا كانت هند رستم ملكة للإغراء وأيقونة للجمال

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 07:17 مساءً - كتبت- هند خليفة

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الراحلة هند رستم، التي كانت تعد أيقونة للأناقة والإطلالات الأنثوية، كذلك الرقي والقوام الممشوق، واعتبرت رمزًا للإغراء، حتى لقبت بمارلين مونرو الشرق نظرا للتشابه بينها وبين مارلين بشعرها الأشقر.

وتميزت هند رستم بحرصها على مواكبة أحدث صيحات الموضة في إطلالتها لتقتني منها ما يبرز قوامها الممشوق والظهور بكامل أناقتها، لتصبح أيقونة من أيقونات الموضة، نظرا للإطلالات التي اعتادت أن تظهر بها في أفلامها أو في الحفلات التي كانت تحضرها.

تنوعت إطلالاتها بين الكاجوال والكلاسيك، إضافة إلى إطلالات الطبقة الشعبية، فتجدها في إحدى المرات تظهر مرتدية فستان من أحدث الصيحات، ومرة أخرى مرتدية “الملاية اللف” و”العباءة المخططة” التي كان يرتديها في ذلك الوقت أغلب أغلب نساء المناطق الشعبية.

وكانت هند رستم عادة ما تعتمد على الظهور بالفساتين الساك، محددة الخصر، لتبرز نحافة خصرها ووزنها المثالي واهتمامها بتنسيق منحنيات جسدها.

أما بالنسبة لتسريحة شعرها، فكانت تظهر عادة بالعديد من تسريحات الشعر وتميزت بأنها كانت تختار كل التسريحات المناسبة لها ولشكل وجهها، ما بين المنسدل المموج الويفي والكيرلي، مع الغرة المنسدلة على الوجه.