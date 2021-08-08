تراند الفن: خبير: السيارات بمصر لا يتوفر بها سوى 10 مواصفات جودة من 136.. ويكشف الأسباب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 07:17 مساءً - كتب – أيمن صبري:

أكد المهندس حسين مصطفى، الخبير والمدير السابق لرابطة مصنعي السيارات المصرية، أن السيارات الواردة إلى السوق المصري لا ينطبق عليها مواصفات الجودة، كما أن السيارات المصنعة محليًا لا يتوفر بها سوى 10 مواصفات جودة من أصل 136 مواصفة عالمية.

وقال مصطفى في تصريحات لبرنامج “عربيتي” المذاع عبر راديو مصر، إن المواصفات العشر التي تطبق على الطرازات المصنعة محليًا بدأ تنفيذها رسميًا في عام 2014، مضيفًا أن غالبيتها يتعلق بالأبواب والعدادات وقطع الغيار والمرايا.

وأوضح أنه كان هناك خطة لتطبيق نحو 50 مواصفة عالمية أخرى على مدار ثلاث سنوات إلا أن هذه الخطة لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، مطالبًا الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة بضرورة العمل على تطبيق تلك الخطة.

وشدد رئيس رابطة المصنعين السابق على ضرورة إضافة مواصفات جودة على مستوى زجاج السيارة ودرجة تظليله، والعوادم ومستوى الضوضاء الصادر عنها ومعدلات استهلاك الوقود، بالإضافة إلى ضمان فتح الأبواب في حالات الحوادث.

وأشار إلى أن السيارات المستوردة لا يتعد فيها بمواصفات الجودة لأسباب أبرزها معارضة قطاع من الشركات للتطبيق نظرًا لأن ذلك من شأنه أن يرفع أسعار سياراتهم بالأسواق، الأمر الذي قد يؤدي لانسحاب علامات تجارية بعينها لعدم القدرة على المنافسة.

ولفت إلى أن افتقار مصر لمعامل متقدمة لاختبار السيارات وقطع الغيار، أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل تطبيق ومراقبة مواصفات الجودة بالسيارات سواء المستوردة أو محلية الصنع أمر غاية في الصعوبة.

وطالب مصطفى المستهلكين في السوق المصري بضرورة التحري عن السيارة ووسائل الأمان والسلامة التي توفرها الشركة ومدى توافقها مع متوسط الأسعار بالسوق.

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