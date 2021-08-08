تراند الفن: تويوتا تستعد لطرح نسخًا معدلة من HILUX أكثر جاذبية وشراسة.. فيديو وصور

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 07:17 مساءً - القاهرة – (مصراوي):

تستعد شركة تويوتا موتورز اليابانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، لتقديم نسخًا جديدة معدلة من أيقونتها HILUX بيك آب في عدد من الأسواق العالمية.

ونقل موقع قناة “روسيا اليوم” بالعربي عن وكلاء لشركة تويوتا، قولهم إن هايلكس الجديدة تتميز عن النسخ السابقة بتصميم يوحي بمظهر أكثر قوة، وشكل جديد للواجهة الأمامية وشبك غطاء المبرد.

تمتاز النسخة الأحدث من تويوتا هايلكس أيضًا بالإطارات المصنوعة من الفايبر والتي تبرز بشكل أوضح على جوانب الهيكل وممتصات الصدمات ومحيط حجرات العجلات.

ومن المقرر أن تقدم النسخة الأساسية بمحركات بنزين رباعية الاسطوانات سعة 2.7 لتر بقوة 166 حصان، كما قد يطلق منها نسخ بمحركات ديزل بقوة 150 و200 حصان ميكانيكي.

على مستوى المقصورة فالسيارة مجهزة بصفين من المقاعد وتتسع لـ5 ركاب، وزودت بلوحة قيادة معززة بأنظمة ملتيميديا متطورة وبها شاشة تحكم لمسية مقاس 8 بوصة يمكن ربطها مع أنظمة Apple CarPlay و Android Auto.

وزودت تويوتا HILUX بأنظمة لتدفئة المقاعد وعجلة القيادة والمرايا الجانبية، وبها نظام لتشغيل للمحرك عن بعد، ومصابيح تعمل بتقنيات LED، ونظام لمنع الانزلاق عند المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والأمطار، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

يشار إلى أن تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، تقدم لعملاء السوق المحلي السيارة HILUX المزودة بكابينة فردية تتسع لـ3 أفراد بأسعار رسمية تقدر بـ465.000 جنيه.