تراند الفن: وفاة زوجة الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 06:16 مساءً - أدمن ‏31 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: توفيت نجاة القشطي زوجة الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله، اليوم الأحد الموافق 8 أغسطس. وأعلنت الخبر الإعلامية فجر السعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”. ونشر “السعيد” صورة الفنان عبد الإمام عبدالله، وعلقت: “نعزي الفنان الكبير عبد الإمام عبدالله في وفاة زوجته أم طلال نجاة القشطي اللهم ارحمها و اغفر لها واسكنها فسيح جناته و انزلها منزل حسن واحشرها مع الابرار و الصديقين و الصالحين، ادعو لها فالدعاء رزق الميت”. يذكر أن آخر أعمال الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله مسلسل “الوصية الغائبة”.



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