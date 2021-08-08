تراند الفن: موزمبيق تستعيد السيطرة على بلدة رئيسية من قبضة المتمردين

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 06:16 مساءً - أدمن ‏4 دقائق مضت عرب وعالم 2 زيارة

مابوتو – (د ب أ): استعادت قوات موزمبيق ورواندا السيطرة على بلدة موسيمبوا دي برايا الساحلية محور نحو أربع سنوات من التمرد الذي عطل مشروعا بقيمة 20 مليار دولار من جانب شركة توتال الفرنسية العملاقة للنفط. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن قوات الدفاع الرواندية على حسابها على تويتر اليوم الأحد أن قوات البلدين استعادت المدينة، التي ظلت في قبضة المتمردين لنحو عام. وقتلت حركة التمرد المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” أكثر من 3 آلاف شخص منذ عام 2017، وأجبرت شركة الطاقة الفرنسية لإجلاء طاقم موظفيها من مشروع ضخم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من أجل التصدير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.