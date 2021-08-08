تراند الفن: قائمة بأسعار جميع سيارات “هاڤال” الصينية موديل 2022 في السوق المصري

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 06:16 مساءً - القاهرة – (مصراوي):

تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الرسمي لعلامات هيونداي ومازدا وشيري وهاڤال وشانجان في مصر، طرازين فقط من سيارات هاڤال بالسوق المصري.

وينتمي كلا السيارتين إلى قطاع الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وقدمهما الوكيل المحلي للعلامة الصينية لأول مرة أمام العملاء بمصر في يوليو الماضي.

وتمثل هاڤال علامة تجارية عالمية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، فهي واحدة من العلامات التجارية الـ4 لشركة جريت وول GWM الصينية، وقد أصبحت علامة تجارية مستقلة في عام 2013.

ويسلط التقرير التالي الضوء على أسعار والمواصفات الميكانيكية لطرازات هافال الصينية المتاحة بالسوق المصري:

هاڤال جوليون

تقدم جي بي أوتو السيارة هاڤال Jolion موديل 2022 بـ4 فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها الرسمية من 315.000 جنيه للفئة القياسية، والفئة الثانية بـ335.000 جنيه، والفئة الثالثة بـ355.000 جنيه، فيما تباع الفئة كاملة التجهيزات بـ375.000 جنيه.

تعتمد هاڤال جوليون بفئاتها المختلفة على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر معزز بشاحن تربو بقوة إجمالية 150 حصان ميكانيكي ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

تتوفر السيارة في الأسواق بمواصفات قياسية، يذكر منها مصابيح LED أمامية وخلفية وأضواء ضباب ومرايا جانبية كهربائية وسبويلر خلفي.

أما وسائل الأمان فيأتي في مقدمها وسائد أمامية وستائر جانبية وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة ونظام VSA للمساعدة على الثبات ونظام ABS المانع لانغلاق الفرامل.

تمتلك السيارة أيضًا نظام EBD للتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، نظام EBB الداعم إلكترونيًا لقوة الفرامل، ونظام HSA المساعد للانطلاق على المنحدرات وحساسات ركن خلفية وغيرها.

على مستوى الراحة والرفاهية، يتوفر بالنسخة المتاحة بالأسواق الصينية وغيرها، تكييف هواء ثنائي النطاق ومقاعد جلدية وإمكانية تعديل مقعد السائق كهربائيًا والمقاعد الأخرى يدويًا وزر لتشغيل المحرك وفرامل يد كهربائية.

السيارة مزودة نظام صوتي مكون من 6 سماعات وشاشة تحكم لمسية قياس 10.25 بوصة، ومدخل USB وبلوتوث وإمكانية التحكم في الصوت من عجلة القيادة.

هاڤال H6

تقدم جي بي أوتو السيارة هاڤال H6 للسوق المصري في 4 فئات “ستاندرد، ديلوكس، ديلوكس SR، هاي ديلوكس”، وتتميز هافال H6 بتوفير مساحة ركوب واسعة ومريحة، حيث تعتمد على قاعدة عجلات بطول 2.738 مم.

ويبلغ الطول الكلي للسيارة 4.653 مم، وعرضها 1.886 مم، وارتفاعها 1.730 مم، كما تعتمد H6 على نظام التعليق الأمامي McPherson، ونظام التعليق الخلفي Multilink Independent، ونظام التوجيه EPS (Electronic Power Steering).

تعتمد السيارة على محرك قوي سعة 1.5T لتر، يولد قوة 151 حصانًا و230 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 1.400-3.000 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركةWET DCT 7 سرعات لتوفر السيارة أداء قوي ومستوى حماية عالٍ في أي سيناريو للوقوف.

وتمتلك السيارة العديد من الإمكانيات التكنولوجية الحديثة مثل نظام التوقف الذكي ونظام الركن الذاتي ونظام تثبيت السرعة الذكي ونظام المساعدة في تغير المسار ونظام التحذير من الاصطدام الخلفي ونظام تنبيه السائق وغيرها من المميزات.

ووفقًا للوكيل المحلي فإن هاڤال H6 موديل 2022، تبدأ أسعار السيارة من 370.000 جنيه للفئة القياسيةن والفئة الثانية تباع بـ400.000 جنيه، أما الفئة الثالثة بـ415.000 جنيه، فيما يصل سعر الفئة الرابعة كاملة التجهيزات إلى 440.000 جنيه.