تراند الفن: بالفيديو.. عمرو سعد يودع دلال عبدالعزيز بكلمات مؤثرة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 06:16 مساءً - كتب- مصطفى حمزة:

“أشوفك بخير يا حبيبتي”، بتلك الكلمات ودع الفنان عمرو سعد، الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، مع انتهاء إجراءات دفنها في مقابر أسرة زوجها الراحل سمير غانم.

الفنان عمرو سعد نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو يضم مشاهد وفاة “عطية” التي جمعته مع الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز في آخر مسلسل لها “ملوك الجدعنة”، وكتب: “أشوف وشك بخير يا حبيبتي”.

ونشر عمرو المشاهد مصحوبة بالأغنية التي قدمها المطرب أحمد سعد في المسلسل، وتقول كلماتها: “خليك حنين يا تراب، دي حبيبتي داخله لك، دي غالية قوي عليا، باللهي عليك عليها خد بالك”.

الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز تم تشييع جنازتها اليوم من مسجد المشير بالتجمع الخامس، قبل نقلها إلى مثواها الأخير بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، الذي دفُن بها زوجها الراحل الفنان الكبير سمير غانم.