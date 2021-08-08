نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف قائمة عروض هايبر بنده الأسبوعية واليومية الإلكترونية وأسعار البرجر والدجاج والألبان والشوكلاته أون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر عروض هايبر بنده الأسبوعية وتخفيضات هايبر بنده الإلكترونية أون لاين حيث يعتبر هايبر بنده من أفضل المراكز التجارية في الوطن العربي حيث يحتل المراكز الأولى في المبيعات في جميع فروعه وذلك بسبب عروضه الأسبوعية والتي تجذب الكثير من المواطنين في أتباع هايبر بندة سياسة التسويق المعتمدة على العروض والتخفيضات الأسبوعية في مختلف فروعه بالمملكة العربية السعودية بصورة مستمرة ودائمة ما تصل الخصومات في العروض خصومات الي 50 % من أسعار المنتجات وفي هذا التقرير سنقدم لكم أبرز أبرز عروض هايبر بنده هذا الاسبوع.

عروض هايبر بنده هذا الاسبوع

وتقدم عروض هايبر بنده هذا الأسبوع وعروض أخرى لأيام فقط من سنعرض لكم عروض وأسعار اللحوم من البرازيل وأستراليا.

سعر كيلو برجر بقري برازيلي 29.95 ريال سعودي.

ويصل سعر كيلو لحمة مفروم بقري استرالي 34.95 ريال سعودي.

ويبلغ وسعر كيلو لحم بنده توب راوند برازيلي 39.95 ريال سعودي.

ويتوافر سعر كيلو لحم مكعبات بقري برازيلي 23.95 ريال سعودي.

فيما يتوافر سعر كيلو ستراجانوف بقري برازيلي مقطع 39.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده اليوم

أما ما تقدمه عروض هايبر بنده اليوم ولمدة 4 أيام فقط وهو ينتهي بتاريخ اليوم دجاج ساديا وزن 1.2 كيلو للحبة أو كرتون دجاج ساديا 10 حبات والوزن 1.2 كيلو للحبة، وتضم العروض أنصاف صدور دجاج بدون عظم وبدون جلد.

أما عن المنتجات الإستهلاكية ايضا وضع هايبر بنده عليها عروض جيدة وتخفيضات كبيرة وشمل المنتجات التالية:- الحليب هالي بودرة.

زبدة المراعي غير مملحة

شاي ربيع المذاق الأصلي

شوكولاتة نوتيلا

الطحينية حلواني سائلة.

مكرونة العلالي

جبن المراعي بالقشطة مربعات.

كما تضم عروض هايبر بنده الأسبوعية المنتجات التالية: “بسكويت شاي سادة، ، مناديل وجه ركس سوفت، أزر الشعلان مزة سوبر جل ركس صنوب دقيق ابيض، مانجو، حليب ندى مانجو، زبادي المراعي”.

فيما تضم عروض هايبر بندة منتجات “حليب نادك بنكهة وخليط كيك، جبنة بيضاء، عشب الليمون، منتجات الغذائية التابعة لشركة المراعي من جبنة ولبن وحليب كل هذه من عروض هايبر بنده هذا الاسبوع.

تخفيضات هايبر بنده

أما مايخص مستلزمات العروض والتخفيضات على المستلزمات والمنتجات الأخرى فهناك عروض على كل من جل حمام لوكس، وحدائق أورينت، وتشمل العروض أيضا على بعض المنتجات الإضافية كبقلة الماء عضوي، والقهوة البرازيلي، والريم سردين بزيت، والفطيرة لوزين والكريم كراميل، والشامبو و شولدرز و صابون يد ديتول.