تراند الفن: محافظ القاهرة ومدير الأمن يتفقدان موقع حريق العائمة النيلية (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 05:15 مساءً - كتب- رمضان يونس:

تصوير – علاء أحمد ونسيم عبد الفتاح:

انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، و اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، إلى موقع حريق المركب العائم بمنطقة الزمالك؛ لمتابعة السيطرة على الحريق، والوقوف على أسباب الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق نشب في الطابقين الثاني والثالث من العائمة، ورجحت التحريات الأولية أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وزيادة الأحمال وارتفاع درجات حرارة الجو.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بسيارات إطفاء، مدعومة بلانشات نيلية؛ للمساهمة في إخماد الحريق.

شهد شارع محمد عبد الوهاب، كثافة مرورية، عقب اندلاع الحريق، فانتقل برجال المرور لسحب الكثافات المرورية، وتسيير الحركة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في عائمة نيلي بمنطقة الزمالك.

وجار فحص سبب الاشتعال للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الاشتعال.