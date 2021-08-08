تراند الفن: السوري جوار إبراهيم لـ”مصراوي”: لهذا رسمت سمير غانم ودلال عبدالعزيز كالملائكة‬

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 8 أغسطس 2021 05:15 مساءً - كتب- مصطفى حمزة:

بأجنحة ملائكية وابتسامات السعادة باللقاء، ظهر الفنان الراحل سمير غانم وهو في استقبال زوجته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز فوق السحاب، من خلال اللوحة الفنية التي رسمها فنان الكاريكاتير السوري جوار إبراهيم، وتداولها رواد مواقع التواصل.

الفنان السوري في تصريح خاص لـ”مصراوي”، قال: “حزنت جدا لهذه العائلة الجميلة، لإني أحب الراحل سمير غانم منذ صغري، لم أر يوما أحد اشتكى منه، أو من الراحلة الطيبة دلال عبدالعزيز، وفي حواراتها وأعمالها الفنية كنت أراها دوما القلب المليء بالحنية والطيبة، ولهذا قدمتهم في اللوحة كالملائكة”.

وأضاف: “فور سماعي خبر رحيل رحمها الله الفنانة دلال عبدالعزيز، قفزت في مخيلتي الصورة الملائكية التي كنت أراها لهما في حياتهما، وانتهيت من رسمها بعد ساعة من الوفاة، وهي بمثابة رد المعروف إلى فنان وفنانة أمتعونا وكبرنا على أعمالهم، ألف رحمة ونور تنزل على أرواحهم وعزائي لشعب مصر ولعائلتهم اطلب الصبر والسلوان”.

الفنانة دلال عبدالعزيز رحلت صباح أمس السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، استمر نحو 3 أشهر، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم الأحد بمسجد المشير بالتجمع الخامس، والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.